Milanović čestitao Dan žena: "Još uvijek postoje zagovornici nazadnih i neprihvatljivih stavova"

I u hrvatskom društvu još uvijek postoje zagovornici nazadnih i neprihvatljivih stavova koji osporavaju davno postignuta ženska prava. Država pri tome ne može stajati po strani već mora biti čuvar zajamčenih ljudskih i građanskih prava u Hrvatskoj koja nedvosmisleno obuhvaćaju i prava žena. Dužnost je državnih institucija, jednako tako, nuditi rješenja za dokidanje stereotipa i predrasuda na štetu žena jer samo aktivna uloga države može rušiti barijere koje priječe uspostavu potpune jednakopravnosti žena i muškaraca, pogotovo tamo gdje odlučujuću riječ i moć imaju kapital i zarada.