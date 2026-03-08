Oglas

Milanović čestitao Dan žena: "Još uvijek postoje zagovornici nazadnih i neprihvatljivih stavova"

N1 Info
08. ožu. 2026. 11:01
Zoran Milanović
HINA/POOL/PIXSELL

Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je čestitku hrvatskim građankama povodom Međunarodnog dana žena.

"Svim građankama Republike Hrvatske čestitam Međunarodni dan žena. Iako žene danas sudjeluju u svim područjima javnog, gospodarskog i političkog života, Međunarodni dan žena dobar je povod da se prisjetimo kako nije uvijek bilo tako te da postignutu ravnopravnost treba čuvati i štititi.

I u hrvatskom društvu još uvijek postoje zagovornici nazadnih i neprihvatljivih stavova koji osporavaju davno postignuta ženska prava. Država pri tome ne može stajati po strani već mora biti čuvar zajamčenih ljudskih i građanskih prava u Hrvatskoj koja nedvosmisleno obuhvaćaju i prava žena. Dužnost je državnih institucija, jednako tako, nuditi rješenja za dokidanje stereotipa i predrasuda na štetu žena jer samo aktivna uloga države može rušiti barijere koje priječe uspostavu potpune jednakopravnosti žena i muškaraca, pogotovo tamo gdje odlučujuću riječ i moć imaju kapital i zarada.

Kao predsjednik države zahvaljujem svima koji su angažirani na ostvarivanju tog cilja jer je postizanje potpune ravnopravnosti žena zapravo doprinos civiliziranom, uređenom i naprednom društvu kakvo Hrvatska može i mora biti. Sretan Dan žena!", stoji u priopćenju.

Dan žena Zoran Milanović

