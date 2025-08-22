Oglas

ljetuje u hrvatskoj

Milanović i Orban sastali su se na Braču, evo o čemu su razgovarali

N1 Info
22. kol. 2025. 15:22
ALAIN JOCARD / AFP

Hrvatska i Mađarska susjedne su i prijateljske zemlje, koje povezuje i duga povijest, a politički odnosi između njih kontinuirano se održavaju.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović susreo se se na Braču s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji kao i prošle godine ljetuje na tom hrvatskom otoku, potvrđeno je iz Ureda predsjednika.

Iako predsjednik Milanović nema izvršne ovlasti, njegov je posao razgovarati s najvišim dužnosnicima drugih država, kažu iz Ureda predsjednika.

Dodaju i da su Hrvatska i Mađarska susjedne i prijateljske zemlje, koje povezuje i duga povijest, a politički odnosi između njih kontinuirano se održavaju i razvijaju usprkos nekim otvorenim pitanjima.Predsjednik Milanović i premijer Orban tijekom susreta razmijenili su mišljenja i stavove o aktualnim globalnim pitanjima, navodi se u odgovoru.

Teme
Orban Zoran Milanović

