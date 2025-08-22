Milanović i Orban sastali su se na Braču, evo o čemu su razgovarali

Hrvatska i Mađarska susjedne su i prijateljske zemlje, koje povezuje i duga povijest, a politički odnosi između njih kontinuirano se održavaju.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović susreo se se na Braču s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji kao i prošle godine ljetuje na tom hrvatskom otoku, potvrđeno je iz Ureda predsjednika.
Iako predsjednik Milanović nema izvršne ovlasti, njegov je posao razgovarati s najvišim dužnosnicima drugih država, kažu iz Ureda predsjednika.
Dodaju i da su Hrvatska i Mađarska susjedne i prijateljske zemlje, koje povezuje i duga povijest, a politički odnosi između njih kontinuirano se održavaju i razvijaju usprkos nekim otvorenim pitanjima.Predsjednik Milanović i premijer Orban tijekom susreta razmijenili su mišljenja i stavove o aktualnim globalnim pitanjima, navodi se u odgovoru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
