Milanović o stranim radnicima: I naša djeca trebaju raditi te poslove. Malo smo postali razmaženi

U tom smislu, Predsjednik se osvrnuo na strane radnike koji dolaze i žive u Zagrebu i rade poslove za koje on smatra da bi ih trebala raditi i naša djeca. „Malo smo postali razmaženi. Morat ćemo u jednom trenutku vidjeti gdje je ta granica i koji to poslovi nas nisu dostojni i treba li ih zaista raditi pod svaku cijenu netko tko nije odavde i tko dolazi iz dalekog svijeta sa svojim čežnjama, strahovima, ambicijama i napuštenim zavičajem, jer to su ljudi isti kao i mi“, rekao je predsjednik Milanović.