Milanović: Hrvatska policija je tkivo iz kojeg je nastala Hrvatska vojska, danas jako i žilavo tijelo

"To je bio prvi naraštaj stvarno hrvatskih policajaca. Potom slijedi postrojavanja 28. svibnja 1991. Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici, što još uvijek nije bila formalno Hrvatska vojska nego Zbor narodne garde, ali njemu je zamah dala upravo hrvatska policija. To treba svaki puta isticati jer je to presudno tkivo iz kojeg je nastala Hrvatska vojska", smatra Predsjednik Republike.