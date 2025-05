Stranci preuzeli sezonu? Radnik iz Istre ogorčen: "Mi domaći nemamo ni 100 sati"

Ova pojava nije nova – već godinama se radnici iz regije, posebice Bosne i Srbije, zapošljavaju sezonski na hrvatskoj obali. No, čini se da je ova donijela novu dinamiku. Na društvenim mrežama pojavila se objava sezonskog radnika iz Istre koji tvrdi da domaći radnici više ne mogu doći do punog fonda sati jer se preferiraju radnici iz Azije. “Radim svoju zadnju sezonu u Istri, riječ je o poznatoj hotelskoj kući. Svih ovih godina je situacija bila ok… sve do sada”, piše ogorčeni radnik. “Personal nam je od ove godine većinom Nepalci, Tajlanđani, ja iz Hrvatske i svega nekoliko kolega iz Bosne… Poštujem sve i svakoga ali ne mogu i ne želim zatvarati oči na ovo što nam rade!”