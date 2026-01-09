o vezanim imenovanjima
Milanović: "Plenković ide po načelu broja 1 iz Alana Forda - svi za jednog, jedan dobar za sve"
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjeluje na svečanoj akademiji „Večer međimurskog identiteta“ povodom obilježavanja spomendana Dana sjedinjenja Međimurja s maticom zemljom Hrvatskom. Prije svečane akademije Predsjednik je dao izjavu za medije
"Ne mogu upakirati taj paket"
"Ne mogu upakirati taj paket sudaca Ustavnog i Vrhovnog suda. Ja sam nadležan kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. To je jasno tko je, na HDZ-u i Plenkoviću je da odluče hoće li ili neće. Ovo otezanje već nije dobro jer se baca mrlja na osobu koja je čista. Pokušava je se dovesti u vezu s nekim špijunskim pričama... To je nisko. I prethodnu kandidatkinju su blatili", započeo je Milanović.
Ispada, smatra predsjednik, da se "sada može javiti bilotko" (za poziciju predsjednika Upravnog suda).
"Iz zadnjih Plenkovićevih riječi ispada da tko god da omogući da on dobije dva ustavna suca - on će omogućiti bilokojeg kandidata. Sad koliko je to vjerodostojno... S druge strane imamo 90 mjesta za popuniti. E tu vrijedi pravilo, svakog ćemo divanit do sabaha sa šejtanom. Pa to je nemoguće. A oko ustavnih sudaca bi se dogovorio sjekirom - meni sve, vama ništa", rekao je Milanović.
Kako sada većini pripada dvije trećine ustavnih sudaca?
Dodaje da on nije nadležan za to. "Mogu samo gledati kako je bilo prije godinu i pol dana, kako je popunjeno onih 10 mjesta... Pola-pola, kao i 2016. Ne znam kako sada vladajućoj većini pripada dvije trećine", rekao je.
Na pitanje što slijedi, kaže da ne zna.
"Po meni imamo jednu ozbiljnu kandidatkinju. Drugu su škartirali, našutavali se s njom. Ova druga osoba je obavila razgovor s Plenkovićem i rečeno joj je da se javi. Ne mogu protumačiti drugačije nego da će biti izabrana. I tu smo stali. Tu jedino mogu konstatirati kliničko stanje, makar nisam doktor. Čak i kad bih htio trgovat, ja nemam s čim. Meni nije svejedno hoće li Hrvatska imati predsjednicu Vrhovnog suda ili neće. I tko će biti. Nije svejedno, ali nije ni presudno. To je osoba preko koje ja ne ostvarujem nikakav utjecaj, nikakvu polugu moći", govori predsjednik.
"Neću ni zapomagati"
"Ustavni suci su druga priča. Za razliku od sudstva koji mora biti neovisno i strogo djelovati po zakonu i pravdi. Ustavni suci su u velikoj mjeri nažalost, politički ljudi. Vlastima uopće nije svejedno tko će bit na tim mjestima i kako će se te dužnosti popunjavati. I to Plenkovića očito brine, ali ja mu nisam adresa za to", poručio je Milanović.
"U segmentu procedure ne mogu sudjelovati, nisam predlagatelj. Nek' se dogovore. Neću ni zapomagati da ne miješaju ta dva postupka. Ta voda je već kontaminirana i tu povratka nema. Na čelu Vrhovnog suda će, što se mene tiče, doći jedna vrlo stručna i politički neutralna osoba. To je moj doprinos. Nakon agonije koja traje već pola godine", rekao je.
O diplomatima i konzulima
"Jasno je da Plenković ne želi dogovor. Svaki dogovor i svaka promjena postojećeg stanja, njemu reže bilancu. Ono što je standard ispod kojeg on ne želi ići je totalna kontrola nad diplomacijom - od portira do zadnjeg ambasadora i naravno - Ministarstva. U Ustavu jasno stoji kako se biraju veleposlanici. On to sistemski uništava i gazi. To je ponašanje duboko protivno i duhu i slovu Ustava. To može jer je svjestan da nema nikakvih posljedica. Građani to ne vide, baš ih briga...Čak i osjećaju neku dozu zavisti, netrpeljivosti prema diplomatima. I Plenković s time može manipulirati. Jedan dan je ovo izgovor, drugi dan ono..."
Jučer čujem - on bi intervjuirao sve kandidate, njihove susjede i ljude koje su sreli na ulici... Prema tome - čovjek ne želi rješenje. Birao bi jednu demokratsko-dijalošku arkadiju punu cvijeća i krošnji gdje se provode najrigorozniji kriteriji, a kad su u pitanju ustavni suci, sjekirom - bum! Ovo je tvoje, ovo je moje, naravno meni sve. Po načelu broja 1 iz Alana Forda - svi za jednog, jedan dobar za sve", zaključuje tu temu.
