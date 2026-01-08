Sudac Vrhovnog suda napao Plenkovića: "Ranije se o tome šuškalo s nevjericom"

Dugogodišnji sudac Vrhovnog suda Damir Kos oštro je reagirao na najave državnog vrha o načinu izbora čelnih ljudi pravosudnog sustava, optuživši politiku za otvoreno ponižavanje sudbene vlasti.
Vezana imenovanja
Povod reakciji je izjava premijera Andreja Plenkovića o "vezanoj trgovini" pri imenovanju sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda, model koji je izazvao val nezadovoljstva u sudačkim krugovima, ali i reakciju predsjednika Zorana Milanovića, kao i raniji komentari saborskog zastupnika Arsena Bauka o odnosu moći između dvaju sudova.
Zbog Plenkovićeve izjave pobunili su se danas i sami suci, a reagirao je i predsjednik Zoran Milanović pozivom Saboru da "odbaci Plenkovićev opasan naum".
"Ono o čemu se šuškalo, sada je normalno"
Kos, bivši predsjednik Kaznenog odjela Vrhovnog suda, u svojoj objavi upozorava na normalizaciju političkog utjecaja na pravosuđe.
Referirajući se na premijerovu potvrdu da će se izbor predsjednika Vrhovnog suda provoditi "jedino u varijanti" paralelnog izbora tri ustavna suca (dva na prijedlog većine, jedan oporbe), Kos ističe kako se o takvim modelima ranije "šuškalo s nevjericom", dok se danas prezentiraju kao standard.
"Javnosti manifestiraju svoj stav da je potpuno nevažna osoba. Zašto? Jer su oni po mišljenju političara u svome radu samo oblik odlučivanja ne po kriterijima Ustava i zakona već stranačke političke artikulacije i izražavanja volje svojih mentora", napisao je Kos, aludirajući na to da stručnost kandidata postaje sekundarna u odnosu na političku podobnost.
Reakcija na Baukovu "uvredu sudbenoj vlasti"
U svojoj analizi Kos se posebno osvrnuo na izjavu SDP-ovog zastupnika Arsena Bauka, koji je ustvrdio da je "važniji jedan sudac Ustavnog suda nego sto šefova Vrhovnog suda".
Kos tu izjavu karakterizira kao "novu uvredu i poniženje sudbenoj vlasti kao cjelini", naglašavajući kako politika time priznaje da Ustavni sud nosi prevagu koja "nije stručna, već politička".
Kritika šutnje institucija
Sudac Kos u objavi proziva Ustavni sud jer je "odšutio" javno izražavanje političke uklopljenosti, a kritiku je uputio i Udruzi hrvatskih sudaca (UHS). Iako je UHS reagirala na premijerove najave, Kos smatra da je ta reakcija bila "vrlo blaga" s obzirom na to da se takvim izjavama stvara pogrešan dojam moći politike nad sudbenom vlašću.
"Vjerujem da će kod zastupnika u Hrvatskom saboru ipak prevladati glas razuma da je za izbor na dužnost predsjednika Vrhovnog suda kao i sudaca Ustavnog suda važno da to budu osobe s jasnim dignitetom... Bez toga sve postaje politička kuhinja, i to neoprana", zaključuje sudac Kos.
Podsjetimo, čelno mjesto Vrhovnog suda upražnjeno je od ožujka 2025. nakon smrti Radovana Dobronića. Situaciju dodatno komplicira činjenica da u travnju 2026. istječu mandati troje ustavnih sudaca, uključujući i onaj predsjednika Miroslava Šeparovića.
Upravo ta preklapanja postala su predmetom političkog nadmetanja koje ugledni sudac Kos naziva izravnim udarom na neovisnost pravosuđa.
