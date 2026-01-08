Oglas

damir kos

Sudac Vrhovnog suda napao Plenkovića: "Ranije se o tome šuškalo s nevjericom"

author
N1 Info
|
08. sij. 2026. 20:13
Damir Kos
N1

Dugogodišnji sudac Vrhovnog suda Damir Kos oštro je reagirao na najave državnog vrha o načinu izbora čelnih ljudi pravosudnog sustava, optuživši politiku za otvoreno ponižavanje sudbene vlasti.

Vezana imenovanja

Povod reakciji je izjava premijera Andreja Plenkovića o "vezanoj trgovini" pri imenovanju sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda, model koji je izazvao val nezadovoljstva u sudačkim krugovima, ali i reakciju predsjednika Zorana Milanovića, kao i raniji komentari saborskog zastupnika Arsena Bauka o odnosu moći između dvaju sudova. 

Zbog Plenkovićeve izjave pobunili su se danas i sami suci, a reagirao je i predsjednik Zoran Milanović pozivom Saboru da "odbaci Plenkovićev opasan naum".

"Ono o čemu se šuškalo, sada je normalno"

Kos, bivši predsjednik Kaznenog odjela Vrhovnog suda, u svojoj objavi upozorava na normalizaciju političkog utjecaja na pravosuđe.

Referirajući se na premijerovu potvrdu da će se izbor predsjednika Vrhovnog suda provoditi "jedino u varijanti" paralelnog izbora tri ustavna suca (dva na prijedlog većine, jedan oporbe), Kos ističe kako se o takvim modelima ranije "šuškalo s nevjericom", dok se danas prezentiraju kao standard.

"Javnosti manifestiraju svoj stav da je potpuno nevažna osoba. Zašto? Jer su oni po mišljenju političara u svome radu samo oblik odlučivanja ne po kriterijima Ustava i zakona već stranačke političke artikulacije i izražavanja volje svojih mentora", napisao je Kos, aludirajući na to da stručnost kandidata postaje sekundarna u odnosu na političku podobnost.

Reakcija na Baukovu "uvredu sudbenoj vlasti"

U svojoj analizi Kos se posebno osvrnuo na izjavu SDP-ovog zastupnika Arsena Bauka, koji je ustvrdio da je "važniji jedan sudac Ustavnog suda nego sto šefova Vrhovnog suda".

Kos tu izjavu karakterizira kao "novu uvredu i poniženje sudbenoj vlasti kao cjelini", naglašavajući kako politika time priznaje da Ustavni sud nosi prevagu koja "nije stručna, već politička".

Kritika šutnje institucija

Sudac Kos u objavi proziva Ustavni sud jer je "odšutio" javno izražavanje političke uklopljenosti, a kritiku je uputio i Udruzi hrvatskih sudaca (UHS). Iako je UHS reagirala na premijerove najave, Kos smatra da je ta reakcija bila "vrlo blaga" s obzirom na to da se takvim izjavama stvara pogrešan dojam moći politike nad sudbenom vlašću.

"Vjerujem da će kod zastupnika u Hrvatskom saboru ipak prevladati glas razuma da je za izbor na dužnost predsjednika Vrhovnog suda kao i sudaca Ustavnog suda važno da to budu osobe s jasnim dignitetom... Bez toga sve postaje politička kuhinja, i to neoprana", zaključuje sudac Kos.

Podsjetimo, čelno mjesto Vrhovnog suda upražnjeno je od ožujka 2025. nakon smrti Radovana Dobronića. Situaciju dodatno komplicira činjenica da u travnju 2026. istječu mandati troje ustavnih sudaca, uključujući i onaj predsjednika Miroslava Šeparovića.

Upravo ta preklapanja postala su predmetom političkog nadmetanja koje ugledni sudac Kos naziva izravnim udarom na neovisnost pravosuđa.

Teme
andrej plenković damir kos politička trgovina predsjednik vrhovnog suda trodioba vlasti ustavni sud vezana imenovanja

