Milanović potvrdio da se čuo s Plenkovićem oko Odbora za mir

Predsjednik Milanović prenio mu je svoj stav, koji je danas već javno rekao, kako je inicijativa američkog predsjednika Donalda Trumpa pravno utemeljena na Rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Iako treba pozdraviti inicijativu koja pridonosi miru na Bliskom Istoku, stav je predsjednika Milanovića kako Republika Hrvatska ne treba sudjelovati u Odboru za mir, a što je u razgovoru prenio i predsjedniku Vlade RH, stoji u priopćenju.