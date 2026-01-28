Oglas

o trumpovoj inicijativi

Milanović potvrdio da se čuo s Plenkovićem oko Odbora za mir

author
N1 Info
|
28. sij. 2026. 15:48
Zoran Milanović
Davor Puklavec/PIXSELL

Ured predsjednika Republike Hrvatske očitovao se priopćenjem nakon što su Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković danas održali telefonski razgovor na temu priključenja Odboru za mir.

Oglas

Predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je danas telefonski s predsjednikom Vlade RH Andrejom Plenkovićem o pozivu Republici Hrvatskoj da se priključi Odboru za mir, priopćili su iz Ureda predsjednika.

Predsjednik Milanović prenio mu je svoj stav, koji je danas već javno rekao, kako je inicijativa američkog predsjednika Donalda Trumpa pravno utemeljena na Rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Iako treba pozdraviti inicijativu koja pridonosi miru na Bliskom Istoku, stav je predsjednika Milanovića kako Republika Hrvatska ne treba sudjelovati u Odboru za mir, a što je u razgovoru prenio i predsjedniku Vlade RH, stoji u priopćenju.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
andrej plenković odbor za mir zoran milanović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ