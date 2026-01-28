Plenković: Čuo sam se s predsjednikom. Stav Vlade je da Hrvatska ne pristupa Odobru za mir

"S obzirom da je Milanović prošlog tjedna nešto komunicirao da se trebamo čuti, čuli smo se kratko u vezi Odbora za mir. Moram reći da je stav Vlade da Hrvatska ne bi u ovom trenutku pristupala Odboru za mir iz niza razloga. Priopćili smo to Milanoviću. On je rekao da je on stav danas komunicirao javno i nemam tu što dodati", rekao je premijer.