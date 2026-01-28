Oglas

IZJAVA PREMIJERA

Plenković: Čuo sam se s predsjednikom. Stav Vlade je da Hrvatska ne pristupa Odobru za mir

Nataša Božić
28. sij. 2026. 15:08
Andrej Plenković
Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković čuli su se danas telefonom. Uoči sjednice Odbora za financije na kojem će predstavit kandidata za ministra financija Tomislava Ćorićča premijer Andrej Plenković obratio se medijima.

Tema razgovora bio je poziv Hrvatskoj za pristupanje Odboru za mir, javlja naša Nataša Božić.

"S obzirom da je Milanović prošlog tjedna nešto komunicirao da se trebamo čuti, čuli smo se kratko u vezi Odbora za mir. Moram reći da je stav Vlade da Hrvatska ne bi u ovom trenutku pristupala Odboru za mir iz niza razloga. Priopćili smo to Milanoviću. On je rekao da je on stav danas komunicirao javno i nemam tu što dodati", rekao je premijer.

Dodao je da ga je zvao nakon što su jučer donijeli stav i odluke i da nema nikakvih pokrivanja te da mu ne treba nikakav asistent.

andrej plenković

