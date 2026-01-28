IZJAVA PREMIJERA
Plenković: Čuo sam se s predsjednikom. Stav Vlade je da Hrvatska ne pristupa Odobru za mir
Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković čuli su se danas telefonom. Uoči sjednice Odbora za financije na kojem će predstavit kandidata za ministra financija Tomislava Ćorićča premijer Andrej Plenković obratio se medijima.
Oglas
Tema razgovora bio je poziv Hrvatskoj za pristupanje Odboru za mir, javlja naša Nataša Božić.
"S obzirom da je Milanović prošlog tjedna nešto komunicirao da se trebamo čuti, čuli smo se kratko u vezi Odbora za mir. Moram reći da je stav Vlade da Hrvatska ne bi u ovom trenutku pristupala Odboru za mir iz niza razloga. Priopćili smo to Milanoviću. On je rekao da je on stav danas komunicirao javno i nemam tu što dodati", rekao je premijer.
Dodao je da ga je zvao nakon što su jučer donijeli stav i odluke i da nema nikakvih pokrivanja te da mu ne treba nikakav asistent.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas