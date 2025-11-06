Miloradu Pupovcu prijetili smrću, SDSS sve prijavio policiji

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) oglasila se povodom prijetnji smrću upućenih predsjedniku stranke Miloradu Pupovcu, koje su objavljene u komentarima na službenoj Facebook stranici stranke. Iz SDSS-a poručuju kako su prijetnje prijavili Ravnateljstvu policije.
Oglas
U prijavi je navedeno da su se ispod objave od 28. listopada 2025., u kojoj je prenesen govor profesora Pupovca iz saborske rasprave o okruglom stolu u Hrvatskom saboru - na kojem su, prema navodima SDSS-a, negirane žrtve i zločini genocida počinjeni u ustaškom logoru Jasenovac - pojavili brojni komentari koji sadrže ozbiljne prijetnje smrću te pozive na nasilje prema Srbima i osobama povezanim sa strankom.
Policiji su dostavljeni i fotografski dokazi, odnosno snimke zaslona, na kojima se vide izričite prijetnje Pupovcu.
Stoga, SDSS od policije traži da, u skladu sa zakonskim ovlastima, utvrdi identitet osoba koje su objavljivale sporne komentare i procijeni postoje li elementi kaznenog djela prijetnje i poticanja na nasilje, te da poduzme odgovarajuće korake u skladu s kaznenim zakonodavstvom Republike Hrvatske, prenose Novosti.
“Iznesene prijetnje tek su vrh sante leda s obzirom na količinu govora mržnje kojem je naša stranka i njezin predsjednik svakodnevno izloženi,” navodi se u priopćenju SDSS-a.
Ovaj incident, dodaju, dio je istog obrasca koji se ponavlja od srpnja, nakon koncerata Marka Perkovića Thompsona, a kulminirao je nasilnim napadom u Splitu, kada je skupina od stotinjak maskiranih osoba prekinula održavanje kulturno-folklorne manifestacije u sklopu Dana srpske kulture.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas