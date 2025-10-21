Pupovac o prijetnjama Pavičiću: Stvar nije o slučajnim pojavama ni o nekim slučajnim ljudima

"U slučaju Pavičića koristio se izraz šugava komunjaro, da sam ja od ljudi koji vatreno zagovaramo zaštitu hrvatskog jezika, prvi bih ustao i rekao da je to atak na vrijednosti hrvatskog jezika jer se tom riječju ne samo potiče mržnja nego ograničava bogatstvo označavanja političkih orijentacija ljudi i svodi samo na jedno - svi koji ne misle kao mi, svi koji ne govore kao mi, sve su to šugave komunjare", naveo je zastupnik SDSS-a.