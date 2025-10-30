Pupovac o skupu o Jasenovcu: "Pripremit ćemo tužbu protiv Igora Vukića i ostalih"

"Ako se ovo nastavi i prihvati ovako, unatoč nekim ljudima koji misle da je drugačije, Hrvatska, ne samo da Srbi u Hrvatskoj, ovo malo što je ostalo, neće imati budućnost. Židovi koji su ostali neće imati budućnosti, nego neće ni Hrvatska imati budućnosti. Kao što je ni NDH nije imala.", rekao je Pupovac.