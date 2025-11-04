Pupovac stigao u Split: Čuo sam se s Plenkovićem. Posljednji događaji traže ozbiljnu političku angažiranost

Dani srpske kulture u Splitu, koji se održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se u utorak unatoč incidentu koji je u ponedjeljak predvečer izazvala grupa mladića na Blatinama za vrijeme odvijanja kulturnog programa.
Oglas
Danas se tako u podne u Splitu otvara izložba "In Magica Mundi" autora Budimira Dimitrijevića, a na otvaranju će biti i predstavnici srpskih organizacija iz Zagreba među kojima je i predsjednik Prosvjete Nikola Vukobratović te predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
"Premijer se sinoć oglasio i sinoć smo razgovarali, kao i sa nekim drugim članovima Vlade.
Reći ću da za ovakvu pojavu, koja je jedna u nizu proteklih mjeseci, slična po svojem karakteru manifestiranja mržnje prema kulturi, prema etničkim razlikama je nešto što nas sve treba zabrinuti i traži ozbiljnu političku angažiranost.
Očekujemo da će Vlada i Sabor krenuti u tom smjeru - da se prekine navikavanje na nasilno ponašanje i govor mržnje prema ljudima koji to ničim nisu zaslužili. Naročito to nije zaslužio ovaj grad koji je kroz svoju dugu povijest nosio barjak slobode. Siguran sam da će ovaj grad, zajedno sa svim drugima u Hrvatskoj, znati obraniti barjak slobode", kazao je Pupovac.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas