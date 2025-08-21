Ministar: Moramo iskorijeniti prevarante taksiste. Ženi ćemo pokušati nekako nadoknaditi

"Sa 20. kolovozom ove godine imamo dakle rekordni turistički promet dolazaka i noćenja turista. Istodobno imamo i rekordnu potrošnju i rast u u turističkim djelatnostima, a povećanje prihoda nam je sigurno jedan od najvažnijih indikatora uspješnosti", kazao je Glavina, dodajući da "ako se godina nastavi kao do sada i bez nekih većih meteoroloških ili drugih promjena, mogli bi i za cijelu godinu imati rezultate u turizmu kao do sada".