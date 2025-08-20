Novozelanđanka u Zagrebu taksi vožnju platila 1506 eura: "Nisam ja vozio"

"Provjerila stanje na svojoj Visa kartici - vidjela sam da je ‘Ivan Madžar Taxi‘ naplatio 1506 eura! Bila sam potpuno shrvana - to je bila polovica mog budžeta za cijelo putovanje. Odmah sam prijavila Visi da je došlo do pogreške. Otišla sam potražiti policijsku postaju, ali sam se pitala što im mogu pokazati kao dokaz i izgubila se, pa sam se vratila u svoj smještaj."