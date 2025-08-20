Zašto se krastavci u trgovinama prodaju u plastičnoj foliji?

Krastavci specifični za naše područje, takozvani kontinentalni krastavci, često izazivaju negodovanje potrošača, ne zbog samog povrća, nego zbog sloja plastične folije u koji su umotani.
Mnogi izbjegavaju voće i povrće pakirano u plastiku, osim kada je ona nužna, poput vreća krumpira ili pakiranja koja grupiraju proizvode radi lakše prodaje. A evo zašto se krastavci na ovaj način pakiraju.
Dakle, zbog plastične folije dio kupaca radije se opredjeljuje za skuplje libanonske krastavce, koji pritom imaju i prepoznatljiviji okus. Ipak, stručnjaci objašnjavaju da kontinentalni krastavci zahtijevaju dodatnu zaštitu, prenosi Krstarica.
Zašto se krastavci pakiraju u plastiku?
Prema riječima stručnjaka za prodaju voća i povrća, poznatog kao "Voćni štreber"(Thanh, The Fruit Nerd), folija na kontinentalnim krastavcima sprječava proces "transpiracije" - gubitka vode iz ploda kroz vrijeme. Kada se krastavac prereže i ostavi u hladnjaku, otvoreni dio ubrzo postaje smežuran, suh i mekan upravo zbog gubitka vlage.
Plastična folija štiti tanku koru ovog povrća, osobito tijekom transporta i izlaganja u rashlađenim prostorima supermarketa. Transport od farme do trgovine traje od jednog do tri dana, na polici stoje još dan–dva, a kod kupca u hladnjaku u prosjeku od jednog do četiri dana prije konzumacije. To znači da može proći od tri do dvanaest dana prije nego što krastavac bude pojeden.
Statistika pokazuje da nakon samo jednog dana krastavac može izgubiti oko 3% težine, a nakon tri dana i do 10%. Nakon pet dana često postaje mekan i neprivlačan za jelo.
