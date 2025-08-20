Zašto se krastavci u trgovinama prodaju u plastičnoj foliji?

Plastična folija štiti tanku koru ovog povrća, osobito tijekom transporta i izlaganja u rashlađenim prostorima supermarketa. Transport od farme do trgovine traje od jednog do tri dana, na polici stoje još dan–dva, a kod kupca u hladnjaku u prosjeku od jednog do četiri dana prije konzumacije. To znači da može proći od tri do dvanaest dana prije nego što krastavac bude pojeden.