Domaćih turista svake godine sve više. Omiljena destinacija im je mjesto bez ijednog hotela

Nedavno smo pisali, pozivajući se na podatke Eurostata za 2024. godinu, kako si godišnji odmor izvan vlastitog doma ne može priuštiti 34,7 posto hrvatskih građana starijih od 16 godina i da je po tome od Hrvatske lošije samo pet članica Europske unije. Podatak je taj uvelike određen prihodima zaposlenih građana koji su proteklih godina ipak rasli pa smo, radi usporedbe, u istom tekstu naveli i Eurostatov podatak za 2015. godinu kada čak 65,8 posto stanovnika Hrvatske starijih od 16 godina nije moglo priuštiti si godišnji odmor izvan mjesta stanovanja. Njihov broj u deset godina smanjen je za trećinu, a to s druge strane potvrđuju i podaci HTZ-a i Državnog zavoda za statistiku (DZS) o broju domaćih gostiju u proteklim godinama.