SPASIOCI SEZONE
Domaćih turista svake godine sve više. Omiljena destinacija im je mjesto bez ijednog hotela
Ovogodišnja turistička sezona, kako zasad govore brojke, neće biti rekordna, ali neće ni podbaciti. Lipanj je, doduše, bio znatno lošiji, a i srpanj nešto slabiji no inače, no podaci Hrvatske turističke zajednice (HTZ) pokazuju da je u prvih sedam mjeseci ove godine ipak zabilježen rast od 2 posto i u dolascima i u noćenjima turista.
Od početka godine pa do kraja srpnja bilo je 12,2 milijuna turističkih dolazaka i 58,7 milijuna noćenja, prema podacima HTZ-a. Od toga je stranih turista bilo 10,3 milijuna ili jedan posto vise nego u istom razdoblju lani, dok je domaćih turista bilo 1,86 milijuna, što je čak 8 posto više nego od siječnja do srpnja prošle godine.
Domaći turisti ostvarili su u dosadašnjih sedam mjeseci ove godine 7,3 milijuna noćenja što je također porast od 6 posto u odnosu na lanjsko sedmomjesečje. Brojčano, u prvih sedam mjeseci ove godine domaćih je turista za oko 150 tisuća više i ostvarili su oko 350 tisuća noćenja više u odnosu na 2024. godinu.
Naši 'popravljaju' statistiku
Pokazalo se, ne prvi puta, da u godinama kada broj stranih turista stagnira ili značajnije ne raste, domaći turisti popravljaju prosjek, odnosno 'popunjavaju' statističke rupe.
Nedavno smo pisali, pozivajući se na podatke Eurostata za 2024. godinu, kako si godišnji odmor izvan vlastitog doma ne može priuštiti 34,7 posto hrvatskih građana starijih od 16 godina i da je po tome od Hrvatske lošije samo pet članica Europske unije. Podatak je taj uvelike određen prihodima zaposlenih građana koji su proteklih godina ipak rasli pa smo, radi usporedbe, u istom tekstu naveli i Eurostatov podatak za 2015. godinu kada čak 65,8 posto stanovnika Hrvatske starijih od 16 godina nije moglo priuštiti si godišnji odmor izvan mjesta stanovanja. Njihov broj u deset godina smanjen je za trećinu, a to s druge strane potvrđuju i podaci HTZ-a i Državnog zavoda za statistiku (DZS) o broju domaćih gostiju u proteklim godinama.
U 20 godina dvaput više domaćih gostiju
Lani su, u odnosu na pretprošlu 2023. godinu, domaći turisti ostvarili 2,9 milijuna dolazaka, što je bio porast za 8,7 posto te 8,7 milijuna noćenja što je bio porast od 7,5 posto.
Pretprošle 2023. godine, pak, u usporedbi s 2022. domaći turisti također su ostvarili 7,6 posto više dolazaka i 4,7 posto više noćenja. Te 2023. u usporedbi s dotad turistički rekordnom 2019. godinom u kojoj je zabilježeno 2,2 milijuna dolazaka i 7 milijuna noćenja domaćih gostiju, povećanje je u postocima bilo dvoznamenkasto - 19,2 posto više dolazaka i 14,4 posto više noćenja.
Usporedimo li podatke s onima od prije 10, 15 pa i 20 godina, lanjskih 2,9 milijuna domaćih gostiju gotovo je dvaput više nego 2005. kada ih je bilo 1,52 milijuna pa i 2015. godine kada je zabilježeno 1,66 milijuna dolazaka domaćih gostiju.
Njihov broj iz godine u godinu raste i u statističkim su tablicama i kolačima odmah iza desetljećima najbrojnijih gostiju iz Njemačke.
Najpopularnije destinacije
Dok je tradicionalno najpopularnije domaće odredište stranih turista i u srpnju bioRovinj, prema podacima HTZ-a i sustava eVisitor, najpopularnije destinacije domaćih turista također su po tradiciji bili Crikvenica i Vir. U srpnju je u Crikvenici zabilježeno 15.498 dolazaka domaćih gostiju, a u (na) Viru njih 12.582. Dok su u Crikvenici, koja je među domaćim turistima s kontinenta poznata kao destinacija za jednodnevne izlete, u srpnju ostvarili 134 tisuće noćenja, u Viru, poznatom po ogromnom broju vikend-kuća i bez ijednog hotela, domaći su gosti ostvarili čak 425 tisuća noćenja - skoro 34 'po glavi'!
Među popularnim destinacijama domaćih turista u srpnju, prema broju dolazaka, bili su još Šibenik, Biograd na Moru, Vodice i Novalja.
I u dosadašnjih sedam mjeseci po broju noćenja domaćih gostiju (više od 637 tisuća) debelo prednjači Vir, dok je po broju dolazaka daleko ispred svih Zagreb (168 tisuća), a slijede Zadar, Rovinj, Šibenik i Crikvenica.
Stranim gostima u prvih sedam mjeseci ove godine najprivlačnija ovdašnja destinacija bio je Dubrovnik koji je prvi i po broju dolazaka i brojem ostvarenih noćenja. Zanimljivo je da su u srpnju, u špici turističke sezone, od 'top 10' destinacija stranih gostiju samo dvije u 'top 10' destinacija domaćih gostiju - Novalja i Mali Lošinj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare