Rajsko voće naših starih: Evo zašto biste ga morali jesti svaki dan

Laksativno djelovanje i lijek za želučane tegobe – Kompot od smokava djeluje kao laksativ. U narodu su poznate kao lijek za čir i gastritis. Smanjuju nadutost, potiču rad crijeva i uklanjaju grčeve. Uništavaju gliste i druge crijevne parazite. Poboljšavaju pražnjenje crijeva, smanjuju potrebu za laksativima, a pritom ne izazivaju ovisnost, grčeve ili proljev.