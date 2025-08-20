Izvrsni rezultati
Rajsko voće naših starih: Evo zašto biste ga morali jesti svaki dan
Iako su nam tijekom godine dostupne suhe smokve, svježima ipak ništa ne može parirati. Slatke, mesnate plodove možete i zamrznuti pa ih kasnije koristiti za kolače i štrudle, ali i džemove.
Blagotvorno djelovanje smokava kreće od liječenja akni i prištića pa sve do prevencije raka. Smokve su bogate beta-karotenom, vitaminima A, C, E i K, kalcijem, željezom i drugim mineralima. Pred vama je 15 dobrih razloga zašto je nužno uvrstiti smokve u redovitu prehranu.
15 razloga da jedete smokve što češće:
Prevencija raka – Smokve su pokazale izvrsne rezultate u smanjenju rizika od raka prostate. Također se vjeruje da pomažu i kod raka dojke u razdoblju nakon prestanka menstruacije.
Smanjuju kolesterol – Suženje arterija može dovesti do srčanog ili moždanog udara. Osim kolesterola, oštećenju srca pridonose i povišeni trigliceridi. Dokazano je povoljno djelovanje smokava na razinu kolesterola u krvi. Biljni steroli poput stigmasterola i lanosterola, koje smokve sadrže, vežu se na molekule kolesterola u crijevima i time ometaju njegovu apsorpciju.
Prevencija visokog krvnog tlaka i srčanog udara – Omega-3 i Omega-6, kojima smokve obiluju, vrlo su važne za zdravlje kardiovaskularnog sustava. Smokve su dobar izvor kalija, minerala koji regulira krvni tlak.
Pomoć u liječenju dijabetesa – Zbog količine šećera koju sadrže, dijabetičarima se preporučuje oprez pri konzumaciji. Ipak, ako se koriste umjereno, mogu smanjiti potrebu za inzulinom.
Poboljšavaju pamćenje – Redovita konzumacija smokava sprječava anemiju i poboljšava pamćenje. Samo četiri suhe smokve osiguravaju čak četvrtinu preporučene dnevne doze željeza potrebne našem organizmu.
Laksativno djelovanje i lijek za želučane tegobe – Kompot od smokava djeluje kao laksativ. U narodu su poznate kao lijek za čir i gastritis. Smanjuju nadutost, potiču rad crijeva i uklanjaju grčeve. Uništavaju gliste i druge crijevne parazite. Poboljšavaju pražnjenje crijeva, smanjuju potrebu za laksativima, a pritom ne izazivaju ovisnost, grčeve ili proljev.
Pomoć kod hemoroida – Svakodnevna konzumacija smokava jednako je učinkovita kao i lijekovi.
Dobre su za kožu – Kada se nanesu izravno na kožu, pečene smokve mogu izliječiti upale poput apscesa i čireva.
Liječe akne – Zbog visokog udjela vode, pire od smokava djeluje kao izvrstan preparat za čišćenje kože te pomaže u prevenciji i liječenju akni.
Zamjena za mliječne proizvode – Ako ne podnosite mliječne proizvode, smokve mogu biti odlična alternativa jer su pune kalcija i mogu nadomjestiti mlijeko ili jogurt.
Uništavaju viruse – Svježa smokva smirujuće djeluje na upalu bronhijalnih putova. Bogata je vodom i prirodnim šećerima pa pomaže kod iscrpljenosti i detoksikacije. Od grubo mljevenih smokava priprema se i kava koja se preporučuje plućnim bolesnicima. Smokve i njihov mliječni sok imaju snažno antiseptičko i dezinfekcijsko djelovanje.
Pomažu kod mršavljenja – Zbog obilja dijetalnih vlakana koriste se u dijetama i kod osoba s pretilošću. Imaju nizak udio masti i sadrže više vlakana nego bilo koje drugo voće ili povrće.
Čuvaju kosti – Bogate su kalcijem, mineralom koji pridonosi gustoći kostiju. Posebno su dobre za djecu u razvoju, trudnice i žene u postmenopauzi koje su sklonije osteoporozi. Možete ih jesti svježe ili suhe, koje sadrže čak pet puta više kalcija.
Otklanjaju nesanicu – Zahvaljujući triptofanu, smokve pomažu u liječenju nesanice i poremećaja sna. Njihov mineralni sastav povoljno djeluje na živčani sustav pa pomaže i kod depresije.
Povećavaju seksualnu želju – Kako su odličan saveznik u borbi protiv stresa, jednog od glavnih uzroka smanjene seksualne želje, smokve mogu poboljšati vaš intimni život – naravno, uz redovitu konzumaciju, piše Krstarica.
