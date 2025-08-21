Oglas

Vremenska prognoza

Crveni se Meteoalarm, evo gdje će biti obilne kiše, prijete poplave

Tea Blažević
21. kol. 2025. 07:23
02.08.2025., Novalja - Dolazak olujnog nevremena nad Novalju. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL/PIXSELL

Pretežno je oblačno diljem zemlje, kiše i pljuskova ima u dijelu unutrašnjosti. U nastavku četvrtka oborina će se intenzivirati, duž Jadrana i uz Jadran lokalno će biti obilnije oborine, riječka regija je pod najvećim stupnjem upozorenja.

Lokalno je moguće nevrijeme, a uslijed obilne oborine prijete bujične i urbane poplave, upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Također, hidrolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda posebno upozoravaju na poplave:

"Tijekom sutrašnjeg dana poremećaj će se proširiti i na Gospićku i Kninsku regiju, te duž cijelog Jadrana i zaleđa. Ovakve prognozirane oborine mogu uzrokovati pojavu urbanih i bujičnih poplava."

 Na moru su lokalno moguće pijavice. Probleme već stvara olujno jugo, otežavat će pomorski promet i u nastavku dana.

U petak će također biti nestabilno, još česta će biti pojava kiše i pljuskova. Osjetno svježije, osobito u unutrašnjosti.

Za vikend malo stabilnije, iako ne potpuno. Još mjestimice može biti nestabilnosti, češće u unutrašnjosti. Na moru sunčanije.

kiša poplave vremenska prognoza vrijeme

