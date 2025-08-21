Vremenska prognoza
Crveni se Meteoalarm, evo gdje će biti obilne kiše, prijete poplave
Pretežno je oblačno diljem zemlje, kiše i pljuskova ima u dijelu unutrašnjosti. U nastavku četvrtka oborina će se intenzivirati, duž Jadrana i uz Jadran lokalno će biti obilnije oborine, riječka regija je pod najvećim stupnjem upozorenja.
Oglas
Lokalno je moguće nevrijeme, a uslijed obilne oborine prijete bujične i urbane poplave, upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Također, hidrolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda posebno upozoravaju na poplave:
"Tijekom sutrašnjeg dana poremećaj će se proširiti i na Gospićku i Kninsku regiju, te duž cijelog Jadrana i zaleđa. Ovakve prognozirane oborine mogu uzrokovati pojavu urbanih i bujičnih poplava."
Na moru su lokalno moguće pijavice. Probleme već stvara olujno jugo, otežavat će pomorski promet i u nastavku dana.
U petak će također biti nestabilno, još česta će biti pojava kiše i pljuskova. Osjetno svježije, osobito u unutrašnjosti.
Za vikend malo stabilnije, iako ne potpuno. Još mjestimice može biti nestabilnosti, češće u unutrašnjosti. Na moru sunčanije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas