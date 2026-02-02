dočekao rukometaše
Ministar o otkazivanju dočeka: "Zbog svoje ideološke isključenosti žele zabraniti da se pjevaju hrvatske pjesme u glavnom gradu"
Nakon što su u Herningu osvojili europsku broncu, hrvatski rukometaši vratili su se noćas iz Danske, a u zagrebačkoj zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača.
Nakon što je postalo jasno kako u ponedjeljak u Zagrebu neće biti službenog dočeka hrvatske rukometne reprezentacije, više stotina navijača dočekalo je "brončane rukometaše" u zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman.
Više čitajte OVDJE.
Izbornika Dagura Sigurdssonu i njegove odabranike u zagrebačkoj luci dočekao je i ministar sporta i turizma Tonči Glavina.
"Čestitam rukometašima na ovom velikom uspjehu, ovo je dokaz da je ovo zlatna generacija naših rukometaša koji su ostavili trag, koji će postizati velike rezultate u godinama koji su pred nama. Što se tiče dočeka i svega onoga što se događalo posljednjih sati, mi se kao vlada oštro suprotstavljamo i protiv smo bilo kakvih vrsta zabava. Zabraniti našim građanima, djeci i ljubiteljima sporta da slave i imaju prilike vidjeti naše dečke, zahvaliti im se i zapjevati s njima, je apsolutno neprihvatljivo," kazao je ministar Glavina.
"Sada je slika savršeno jasna, zbog ideološke isključenosti ljevice predvođene s Možemo, oni žele zabraniti građanima da pjevaju i da se raduju s reprezentativcima. To je neprihvatljivo i nije normalno da razgovaramo o bilo kakvim zabranama i to u glavnom gradu svih Hrvata, u Zagrebu. To samo pokazuje kakva politika iza stoga stoji i kada su usta puna uključivosti i raznih prava o kojima pričaju, sjetit ćemo se svakog dana ovoga što izvode, zbog svoje ideološke isključenosti žele zabraniti da se pjevaju hrvatske pjesme u glavnom gradu," dodao je Glavina podsjetivši "kako smo prije godinu dana bili smo u sličnoj situaciji kada smo na trgu dočekali naše rukometaše, bez ijednog incidenta."
Doček rukometaša je trebao biti u ponedjeljak na glavnom zagrebačkom trgu uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže. Sam program dočeka trebao je početi u 15 sati. Međutim, rukometaši su željeli da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. No, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je Thompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja. Kako niti jedna strana nije željela popustiti, doček u Zagrebu je otpao.
"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti," objavio je sinoć Hrvatski rukometni savez (HRS).
Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34-33 (17-14).
Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026, 2016, 2012, 1994), uz tri srebra (2020, 2010, 2008).
Ujedno bila je to čak 16. medalja hrvatskih rukometaša s velikih natjecanja, pri čemu druga u nizu nakon lanjskog srebra sa svjetskog prvenstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare