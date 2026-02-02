Rukometaši se vratili u Hrvatsku. S navijačima u Zračnoj luci zapjevali Thompsona

"Sada je slika savršeno jasna, zbog ideološke isključenosti ljevice predvođene s Možemo, oni žele zabraniti građanima da pjevaju i da se raduju s reprezentativcima. To je neprihvatljivo i nije normalno da razgovaramo o bilo kakvim zabranama i to u glavnom gradu svih Hrvata, u Zagrebu. To samo pokazuje kakva politika iza stoga stoji i kada su usta puna uključivosti i raznih prava o kojima pričaju, sjetit ćemo se svakog dana ovoga što izvode, zbog svoje ideološke isključenosti žele zabraniti da se pjevaju hrvatske pjesme u glavnom gradu," dodao je Glavina podsjetivši "kako smo prije godinu dana bili smo u sličnoj situaciji kada smo na trgu dočekali naše rukometaše, bez ijednog incidenta."