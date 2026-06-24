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25.000 EURA

Ministarstvo financira prijevode inozemnih diploma za četiri hrvatske iseljenice

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Hina
|
24. lip. 2026. 07:30
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diploma, student,
unsplash.com/mdesign85/ILUSTRACIJA

Hrvatska država ove će godine financirati troškove prijevoda inozemnih diploma na hrvatski jezik za četiri pripadnice hrvatskog iseljeništva u ukupnom iznosu nešto većem od 25.000 eura, objavilo je Ministarstvo demografije i useljeništva.

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Riječ je o prijevodima diploma doktorice medicine, doktorice dentalne medicine, diplomirane inženjerke industrijskog inženjerstva i magistre farmacije.

Odluku o financiranju troškova prijevoda inozemnih diploma na hrvatski jezik donio je ministar Ivan Šipić na temelju javnog poziva koji je Ministarstvo objavilo u travnju ove godine.

Poziv je trebao biti otvoren do 30. studenoga ove godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih 25.000 eura.

Ministarstvo je pokrenulo ovaj pilot-projekt kako bi uklonilo jednu od administrativnih prepreka s kojima se hrvatski iseljenici susreću pri povratku ili doseljenju u Hrvatsku te im olakšalo pokretanje postupaka priznavanja inozemnih diploma.

Za financiranje prijevoda mogli su se prijaviti hrvatski iseljenici, njihovi potomci i članovi obitelji s hrvatskim državljanstvom, kao i osobe bez hrvatskog državljanstva kojima je odobren privremeni ili stalni boravak u Hrvatskoj radi useljavanja ili povratka, pod uvjetom da su visokoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu.

Sa svakom korisnicom kojoj su odobrena sredstva Ministarstvo će sklopiti ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

Korisnica kojoj su isplaćena sredstva za prijevod obvezna je imati prijavljeno prebivalište ili boravište u Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje dvije godine. Ako neka od korisnica ne ispuni propisane obveze, morat će vratiti dodijeljena sredstva.

Teme
financiranje prijevoda hrvatsko iseljeništvo javni poziv priznavanje diploma ministarstvo financija

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