13-godišnjakinja

Ministarstvo poslalo inspekciju u odgojni dom zbog silovanja djevojčice: Sve su htjeli zataškati?

N1 Info
15. stu. 2025. 13:59
Ministarstvo je poslalo inspekciju u dom zbog teških optužbi o silovanju u domu. Majka djevojčice je poručila kako su sve htjeli zataškati.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pokrenulo je izvanredni inspekcijski nadzor podružnice jednog odgojnog doma u kojemu je, prema tvrdnjama obitelji djevojčice, došlo do seksualnog zlostavljanja maloljetne štićenice.

"Ministarstvo poduzima radnje iz svoje nadležnosti te je pokrenut izvanredni inspekcijski nadzor kojim će se utvrditi sve činjenice i okolnosti", odgovorilo je Ministarstvo na upit DNEVNIK.hr-a o slučaju. 

Obitelj djevojčice je u razgovoru za DNEVNIK.hr. ispričala kako je djevojčicu u domu napastovao njezin vršnjak, također štićenik doma. Zbog svega je djevojčica (13) prevezena u bolnicu.

odgojni dom silovanje djevojčice

