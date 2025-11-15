Ministarstvo je poslalo inspekciju u dom zbog teških optužbi o silovanju u domu. Majka djevojčice je poručila kako su sve htjeli zataškati.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pokrenulo je izvanredni inspekcijski nadzor podružnice jednog odgojnog doma u kojemu je, prema tvrdnjama obitelji djevojčice, došlo do seksualnog zlostavljanja maloljetne štićenice.
"Ministarstvo poduzima radnje iz svoje nadležnosti te je pokrenut izvanredni inspekcijski nadzor kojim će se utvrditi sve činjenice i okolnosti", odgovorilo je Ministarstvo na upit DNEVNIK.hr-a o slučaju.
Obitelj djevojčice je u razgovoru za DNEVNIK.hr. ispričala kako je djevojčicu u domu napastovao njezin vršnjak, također štićenik doma. Zbog svega je djevojčica (13) prevezena u bolnicu.
