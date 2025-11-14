Novi incident u Zagrebu: Na Interliberu napadnute dvije osobe

Skupina mladih ljudi u petak oko 17 sati fizički je napala dvije mlade osobe kod Zagrebačkog velesajma, zbog čega je jedna osoba privedena, potvrdila je zagrebačka policija, no nisu htjeli precizirati je li se to dogodilo na Interliberu ili izvan objekata niti u kakvom su stanju napadnuti.
Oglas
"Znamo za događaj u kojem je dvije mlađe osobe tjelesno napalo nekoliko mlađih osoba. Utvrđujemo okolnosti, jedna osoba je u službenim prostorijama policije", rekli su Hini u policiji koja je dojavu zaprimila oko 16,45 sati.
Na pitanje je li to bilo kod Velesajma, vani ili unutra te je li bilo potrebe za hitnom pomoći koju spominju neki mediji, policija je tek kratko poručila da se okolnosti utvrđuju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas