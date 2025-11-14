Kemičar otkriva: Evo koliko soli zapravo treba staviti u vodu kada kuhate tjesteninu

Možda mislite da kod kuhanja tjestenine ne možete pogriješiti – sve što vam treba je kipuća voda i prstohvat soli. No, ako vam tjestenina često ispadne raskuhana i kašasta, znanstvenici kažu da znaju zašto. Prema novom istraživanju, ključ je u količini soli u vodi. Umjesto samo malo soli, stručnjaci preporučuju 7 grama po litri vode – što je više od jedne žličice, prenosi Danas.rs.