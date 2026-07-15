MIP skinuo imunitet SDP-ovom Piližoti zbog sumnje na nasilje u obitelji

ODO u Osijeku je u svom zahtjevu naveo da će zatražiti isključenje javnosti za cijelu raspravu zbog zaštite osobnog i obiteljskog života optuženika i žrtava, a DORH u dopisu napisao da je riječ o kaznenom djelu koje je propisano u katalogu kaznenih djela kazneno- pravne zaštite djece te da je postupanje u odnosu na to kazneno djelo tajno, dodao je.