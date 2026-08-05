31. godišnjica
Mamut o Oluji: Vidio sam vrata pakla, ali i dobio još veći motiv da se vratim u selo. Čovjek je ništa bez svoje povijesti!
Za specijalnu emisiju povodom 31. godišnjice operacije Oluja, kod naše Hanan Nanić i našeg Borne Šmera, govorio je pukovnik Boris Mamut iz HRZ-a, koji je sudjelovao u VRO Oluja.
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