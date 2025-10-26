Oglas

Habjanovec

Mladića (24) na slavlju kod Vrbovca pogodila dimna bomba u lice, prevezen u bolnicu

Hina
26. lis. 2025. 20:04
N1/Ilustracija

Dvadeset četverogodišnji mladić ozlijeđen je u mjestu Habjanovec kada ga je pirotehničko  sredstvo, dimna bomba pogodila u lice, prevezen je u KBC Dubrava gdje je utvrđeno da nije životno ugrožen, no kvalifikacija ozljeda za sada nije poznata, priopćila je u nedjelju zagrebačka policija.

"U Habjanovcu na području općine Dubrava, u subotu oko 15 sati tijekom proslave, na dvorištu kuće 24-godišnjak se nakon neuspjelog pokušaja aktivacije pirotehničkog sredstva - dimne bombe nagnuo glavom iznad pirotehničkog sredstva. Pri tom je došlo do aktivacije, a punjenje pirotehničkog sredstva pogodilo ga je u lice", naveli su iz Policijske uprave zagrebačke.

Liječnička pomoć zbog zadobivenih opeklina 24-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru (KBC) Dubrava gdje je utvrđeno da nije životno ugrožen, a kvalifikacija tjelesnih ozljeda za sada nije poznata.

S obzirom da je riječ o pirotehničkom sredstvu kategorije T1, koje je zabranjeno za nabavu i korištenje fizičkim osobama, 24-godišnjaku će biti izdan prekršajni nalog, dodaju iz PU zagrebačke.

Policija ističe kako je u tragedijama koje se događaju kao posljedica neispravnog i nestručnog rukovanja pirotehničkim sredstvima, pirotehnika uvijek sporedni krivac, dok je glavni krivac osoba koja rukuje tim sredstvima. Podsjeća da sigurnost uvijek treba staviti ispred zabave te apelira na građane da se suzdrže od uporabe pirotehnike i na taj način kreiraju mirno i sigurno okruženje za sve.

Teme
Ozljede Pirotehnika Upozorenje policije Zabranjena pirotehnika

