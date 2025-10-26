Mladića (24) na slavlju kod Vrbovca pogodila dimna bomba u lice, prevezen u bolnicu

Policija ističe kako je u tragedijama koje se događaju kao posljedica neispravnog i nestručnog rukovanja pirotehničkim sredstvima, pirotehnika uvijek sporedni krivac, dok je glavni krivac osoba koja rukuje tim sredstvima. Podsjeća da sigurnost uvijek treba staviti ispred zabave te apelira na građane da se suzdrže od uporabe pirotehnike i na taj način kreiraju mirno i sigurno okruženje za sve.