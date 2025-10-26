Apokaliptične scene u Njemačkoj: Ptice padaju s neba, "kao u lošem hororu"

Zasad virus uglavnom ne uspijeva izravno prijeći sa životinje na čovjeka. Ipak, 2024. u SAD-u je bilo ljudi koji su se zarazili ptičjom gripom. Tada su krave s jedne farme mlijeka bile posrednici. Radnici su imali povišenu temperaturu, kašalj, poteškoće s disanjem, ali i proljev i povraćanje.