Mlinarić Ćipe: Novosti treba ugasiti. Ne čitam to smeće

Komentirao je i aferu Hipodrom: "Vidim da su se isplaćivali zaštitarskoj tvrtki ogromni novci, koja nije obavljala te poslove. Naravno da je to za DORH, da to trebamo ispitati, to se događa pred izbore, ako se to događalo godinu ili dvije čudi me da to nije primijetio netko iz Grada ili iz službi pa da je prijavljeno prije. Mnogi se sjete kada krenu izborni ciklusi, iskoristi se i onda se podnose kaznene prijave koje završe u kanti za smeće. Ovdje to nije slučaj, mislim da nešto ima, ali to je na Državnom odvjetništvu, USKOK-u. To neće utjecati na bilo što."