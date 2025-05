Pavliček podsjetio Penavu na sudbinu Željka Sabe: Toga mora biti svjestan

Podijeli :

Predsjednik Hrvatskih suverenista i kandidat za gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Anke Bilić Keserović s kojom je razgovarao o optužbama Ivana Penave i snimci koju je objavio Jutarnji list, na kojoj Penava priča da je Plenković bio prisiljen prihvatiti koaliciju.

“Plenkovića zapravo nitko nije ništa ni pitao, on je na to morao pristati ukoliko je htio biti premijer”, riječi su Ivana Penave, predsjednika Domovinskog pokreta i gradonačelnika Vukovara, kojima je članovima stranačkog ogranka u Vukovaru objasnio kako je, po njegovom viđenju, došlo do koalicije DP-a i HDZ-a za predstojeće lokalne izbore u gradu Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji, objavio je Jutarnji list.

“Bilić – gradonačelnik na daljinski upravljač Penave”

Marijan Pavliček komentirao je snimke: “Ivan Penava je izgubio kompas s realnošću u zadnjih nekoliko mjeseci, ne znam misli li da je on Franjo Tuđman, ali nije. To što je rekao za mene me ne pogađa, politički smo protivnici, ali me čudi da toliko blati svoje koalicijske partnere, preko njihovih glasova želi doći do pobjede svog kandidata. Kritizira i pljuje prvog čovjeka HDZ-a Andreja Plenkovića i prvog čovjeka vukovarskog HDZ-a Nikolu Mažara, omalovažava sve žive, one s kojima je u koaliciji, ali i političke protivnike. Ovo samo pokazuje, ako su ove snimke autentične, da je Penava pokušao na sve načine ucjenama osigurati vlast Domovinskog pokreta u Vukovaru preko HDZ-a i njihovih birača jer dobro zna da sam više vlast u Vukovaru ne bih mogao dobiti i instalirati Domagoja Bilića na to mjesto. Imali bi gradonačelnika na daljinski upravljač Ivana Penave, a Vukovaru to ne treba.”

Penava odgovorio Pavličeku: Vratit ću se u kuću koja je dijelom zidana od blata

“Mislim da se HDZ i DP već mjesecima ne mogu organski smisliti, ali moraju se držati kako ne bi došlo do urušavanja vladajuće većine i novih izbora”, dodao je.

“HDZ-ovci neće glasati za Bilića”

Pavliček je uvjeren da niti jedan član vukovarskog HDZ-a neće glasati za Domagoja Bilića: “Po prvi put HDZ nema svog kandidata za gradonačelnika, političkim ustupcima kojima nisu bili zadovoljni. Članovi HDZ-a dat će potporu drugim političkim opcijama sličnog svjetonazora i uvjeren sam da će kazniti DP koji će 18. svibnja otići u političku povijest.”

Komentirao je i kaznenu prijavu koju je podnio protiv Ivana Penave: “Imam sve dokaze, nadopunit ću kaznenu prijavu. Jasno je kao dan da je Penava javnim novcem htio ucijeniti Javnu vatrogasnu postrojbu kako bi potpisali javnu potporu Domagoju Biliću kada još nije bilo ni vrijeme prikupljanja potpisa. Penava mora biti svjestan jedne stvari, Željko Sabo je upravo zbog utjecaja na volju birača završio u zatvoru, ne znam kakva sudbina čeka Penavu, ali mora biti svjestan da Vukovar nije njegova prćija, da gradski novac nije njegov novac i da ne može ucjenjivati vatrogasce, ima vatrogasca koji bi htjeli sve ispričati istražiteljima. Vukovar se pretvorio u Sjevernu Koreju, vrše se pritisci na vatrogasce, na ljude u gradskim ustanovama da daju potporu Domagoju Biliću ili će inače biti u poziciji da neće moći napredovati.”

Pavliček: Penava ima 11 nekretnina, a meni zamjera dva stana

“Svaki cent moje imovine je pokriven primanjima”

Odgovorio je na Penavine optužbe: “Kad nemate argumenata i program onda se bavite blaćenjem. Mjeru sufinanciranja troškova stanovanja su donijeli Hrvatski suverenisti kada sam ja bio zamjenik gradonačelnika Vukovara, dok sam bio zamjenik mjeru nisam koristio. Čak mi je Penava jednom rekao da sam lud što to ne koristim, a imam pravo na to. Tu mjeru je koristila moja supruga kada sam izašao iz Gradske uprave, ta mjera nije definirana samo za članove DP-a nego za sve obitelj s troje ili više djece, nije definirana imovinskim cenzusom. Nisam ni u kojem kontekstu prekršio bilo kakav zakon za razliku od Penave kojeg sam ja prijavio DORH-u. Moji stanovi su pokriveni s kreditima od 110 tisuća eura, koje plaćamo moja supruga i ja, sve je transparentno. Svaki cent moje imovine je pokriven primanjima, prihodima, kreditima, za razliku od imovine Ivana Penave, koji je ima 11 nekretnina u Vukovaru, oranice koje nisu pokrivene kreditima, obiteljsku kuću u koju je doveo Nepalce, njih 14 za više od dvije tisuće eura mjesečnih prihoda. Penava je nebitan, nije kandidat za gradonačelnika. Ako ima bilo kakva saznanja da sam nešto prekršio, neka me prijavi nadležnim situacijama.”

Naveo je da je obitelj Domagoja Bilića sve dobila preko politike.

