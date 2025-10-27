Kradu li djetinjstvo?
Mobiteli u školama – hoće li Hrvatska slijediti nizozemski primjer? "Vide velike rezultate"
Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić bila je gošća Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarala o sigurnosti djece, njihovom odrastanju i načinu kako na sve to utječu mobiteli, društvene mreže i internet.
Oglas
Marija Selak Raspudić u Saboru organizira okrugli stol kako bi se otvorilo pitanje sigurnosti i sposobnosti djece i način na koji to utječu mobiteli i društvene mreže: "Da konačno postavimo pitanje u Hrvatskom saboru - što se događa s našom djecom i neumjerenom konzumacijom mobitela i društvenih mreža, posebno u odgojno-obrazovnom procesu."
Dodaje da je povod za okrugli stol rasprava koja će održati u Hrvatskom saboru u srijedu, a to je da se izmjeni Zakon o odgoju i obrazovanju i da se regulira korištenje mobitela u školama - konačno na državnoj razini.
Depresija, poremaćaji sna...
Zastupnica se osvrnula na istraživanja koja govore o korištenju mobitela i mentalnog zdravlja djece: "Što se tiče istraživanja, Hrvatska kaska. I to je još jedna dimenzija kada govorimo o digitalnoj stvarnosti i zakonskoj regulaciji. Čak i kada maknemo istraživanja sa strane, a ona pokazuju pitanja koja se odnose na depresiju kada govorimo o mentalnom zdravlju, poremećaju sna, koncentracije u obrazovnom procesu, negativne trendove zbog pretjerane konzumacije društvenih mreža i mobitela. Imamo pozitivne pomake, Nizozemska koja je uvela zabrane sada vidi velike rezultate toga da se koncentracija i međusobna komunikacija u školama mijenja, posebno u srednjim školama, nakon što su izbačeni mobiteli iz obrazovnih institucija. Ja nisam samo saborska zastupnica nego sam i majka i vidim što se događa u mom neposrednom okruženju, s tinejdžerima, s malom djecom koja su tek u vrtiću i sa svima iz moje okoline koji se bore da učine nešto, a nemaju institucionalnu potporu da se stvari negdje pomaknu."
"Opći konsenzus"
"Jesmo li konačno shvatili da se nešto može poduzeti i što se događa? Imali smo slučaj samoubojstva dječaka koji je u virtualnoj stvarnosti tražio rješenje za svoje probleme i možda je i bio navođen u tome smjeru. Klima se promijenila, 2023. to je bilo kontroverzno pitanje, a sada mi se čini da postoji opći konsenzus da se nešto napravi. Kao saborska zastupnica koja je radila dosta različitih inicijativa, mogu reći da mi je ovo možda i najvažnija inicijativa", dodala je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas