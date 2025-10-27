Mobiteli u školama – hoće li Hrvatska slijediti nizozemski primjer? "Vide velike rezultate"

Zastupnica se osvrnula na istraživanja koja govore o korištenju mobitela i mentalnog zdravlja djece: "Što se tiče istraživanja, Hrvatska kaska. I to je još jedna dimenzija kada govorimo o digitalnoj stvarnosti i zakonskoj regulaciji. Čak i kada maknemo istraživanja sa strane, a ona pokazuju pitanja koja se odnose na depresiju kada govorimo o mentalnom zdravlju, poremećaju sna, koncentracije u obrazovnom procesu, negativne trendove zbog pretjerane konzumacije društvenih mreža i mobitela. Imamo pozitivne pomake, Nizozemska koja je uvela zabrane sada vidi velike rezultate toga da se koncentracija i međusobna komunikacija u školama mijenja, posebno u srednjim školama, nakon što su izbačeni mobiteli iz obrazovnih institucija. Ja nisam samo saborska zastupnica nego sam i majka i vidim što se događa u mom neposrednom okruženju, s tinejdžerima, s malom djecom koja su tek u vrtiću i sa svima iz moje okoline koji se bore da učine nešto, a nemaju institucionalnu potporu da se stvari negdje pomaknu."