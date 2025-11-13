Možemo: Vladini zakoni o prostornom uređenju i gradnji su antidemokratski

Zastupnici stranke Možemo Marin Živković i Urša Raukar Gamulin te zagrebački gradski zastupnik Mauro Sirotnjak zatražili su u četvrtak da Vlada povuče prijedloge Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, ocijenivši da su antidemokratski i u službi interesa privatnih investitora.
Živković je poručio da su zakoni pripremljeni bez uključivanja stručne javnosti i gradova te da se njima zaobilaze volja građana i javni interes.
"Vlada centralizira odlučivanje o prostoru kako bi zaobišla lokalne vlasti koje žele zaštititi svoj prostor. Umjesto da štiti zajedničke resurse, pogoduje građevinskim lobijima"“, rekao je, dodavši da se prijedlozima otvara mogućnost nekontroliranog širenja građevinskih područja i gradnje bez osnovne infrastrukture.
Raukar Gamulin upozorila je da bi se novim zakonom gradovima oduzeo urbanistički plan uređenja koji je ključni alat za planiranje. Ako ga ne donesu u roku od dvije godine za svaku investitorsku inicijativu, postupak preuzima Ministarstvo.
"Time se gradove svodi na pasivne promatrače vlastitog razvoja, dok se investitorima otvaraju vrata za stihijsku gradnju bez škola, vrtića, domova zdravlja i javnog prijevoza", naglasila je.
Posebno je kritizirala uvođenje instituta urbane komasacije, koji bi, umjesto alata za racionalno planiranje, mogao postati mehanizam pogodovanja krupnom kapitalu i omogućiti izvlaštenja za privatne projekte.
Sirotnjak je upozorio da se pojam priuštivog stanovanja u prijedlogu zakona zloupotrebljava kao pokriće za deregulaciju prostora.
"Postojeća građevinska područja već zadovoljavaju sve stambene potrebe građana, no zakon otvara put gradnji na poljoprivrednom zemljištu, šumama i rubnim dijelovima gradova", poručio je.
Dodao je da se javni novac planira usmjeravati privatnim vlasnicima praznih stanova, čime "priuštivo stanovanje postaje alat za bogaćenje građevinskih lobija, a ne rješenje za građane koji teško dolaze do doma".
Možemo je najavio da će se, u suradnji sa stručnjacima i građanima, boriti protiv donošenja zakona u ovom obliku.
"Ovi prijedlozi kradu prostor zajednici i otvaraju vrata uzurpaciji javnog dobra. Učinit ćemo sve da budu povučeni iz saborske procedure", istaknula je Raukar Gamulin.
