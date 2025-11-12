Bačić: Broj stambenih jedinica koji je iz kratkoročnog prešao u dugoročni najam je "značajan"

Istaknuo je da su potrebne solarna i vjetro-energija, ali na optimalan način. Naveo je da je do sada uloženo 4,2 milijarde eura u poticanje solara i vjetra, ali i upozorio da su to oscilatorne energije te zbog toga treba 'balansirati' prijenosnu mrežu. Pojasnio je da solari trebaju biti na mjestu proizvodnje i potrošnje - krovovima kuća i proizvodnih hala.