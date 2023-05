Podijeli :

Liječnik i bivši ministar rada i socijalne skrbi Mirando Mrsić gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao mirne prosvjede medicinskih sestara, tehničara i nezdravstvenog osoblja.

“Možete biti najbolji liječnik na svijetu, ali ako nemate medicinske sestre i tehničare tada to znanje ne koristi nikome. Cijela logika iz kolektivnog ugovora je da se pregovara za sve jednako. Ako premijer, to ne zna trebao je znati ministar rada. To što rade s liječnicima nije dobro i dovodi do problema koje sada vidimo”, komentirao je Mrsić pregovaranje plaća u zdravstvu.

Kazao je i kako je odnos između plaća liječnika i ostalog osoblja u disbalansu kao i da se to jedino u kolektivnom pregovaranju može dovesti u red.

“Ivo Sanader je prvi pokušao s uvođenjem strukovnih kolektivnih ugovora, ali je pod pritiskom sindikata i Europske Unije odustao od te ideje. Premijer Plenković je sada pogriješio i zbog pritiska udruge liječnika napravio nešto nečuveno u Europskoj uniji. Sada stvari neće stati na tome. Isto će tražiti i ostali. HDZ je torpedirao kolektivno pregovaranje”, objasnio je Mrsić

Smatra i kako je u zdravstvenom sustavu vidljiv nedostatak solidarnosti.

“Liječnici su uskogrudni, željeli su zadovoljiti samo svoje interese. No niti njima neće biti dobro, ako medicinske sestre nisu zadovoljne” , dodao je.

“Zakona o ravnopravnom statusu liječnika je problematičan. Njegovo donašanje znači da će i ostale profesije tražiti isti zakon, čime više neće biti kolektivnog pregovaranja. Plenković i HDZ uništavaju socijalnu državu”, poručio je.

Komentirao je i najavljeno porezno rasterećenje dohotka.

“Vlada koja se kune da je socijalna, radi sve suprotno. Prema izmjeni poreznog zakona, svi će dobivati neki izračun bez obzira koliko im iznosi plaća. To će dovesti do lažiranja, prijavljivat će se manje plaće. Doći će do uništenja solidarnosti u mirovinskom sustavu. Morat će se raditi dok ne umreš”, zaključio je Mrsić.

