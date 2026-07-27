radovi počinju nakon sezone
Hrvatske ceste za N1: Evo zašto se sanira Pelješki most i što će se raditi
Pelješki most će uskoro biti saniran jer su tijekom redovitih pregleda uočene pukotine na pojedinim dijelovima konstrukcije, oko čega su se očitovale Hrvatske ceste.
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Našoj Veseli Šegvić potvrdili su informaciju Jutarnjeg lista, da će radovi započeti nakon završetka turističke sezone te su rekli da utvrđeni nedostaci ne ugrožavaju sigurnost mosta ni odvijanje prometa.
Ogdovor HC-a donosimo u cijelosti:
"Uočeni nedostaci evidentirani su tijekom redovitih pregleda i kontinuiranog stručnog nadzora konstrukcije Pelješkog mosta koje Hrvatske ceste provode od njegova puštanja u promet. Dodatno su angažirane specijalizirane tvrtke i stručnjaci radi provedbe detaljnih analiza i utvrđivanja optimalnog načina otklanjanja nedostatka.
Pukotine na zaštitnom sloju betona
Riječ je prvenstveno o mikro pukotinama u površinskom zaštitnom sloju betona na pilonima mosta. Pukotine su utvrđene isključivo na zaštitnom sloju betona, dok nosiva konstrukcija mosta nije ugrožena niti su utvrđena konstruktivna oštećenja.
Radovi obuhvaćaju uklanjanje površinskog sloja betona na mjestima pojave pukotina, nakon čega će se izvesti obnova zaštitnog sloja i dodatna zaštita. Na pojedinim dijelovima mosta uočeni su i manji nedostaci, poput lokalne pojave korozije na dijelovima čelične konstrukcije te potrebe za manjim injektiranjem na donjim dijelovima stupova.
Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju. Naglašavamo kako se ne radi o oštećenjima koja utječu na stabilnost mosta niti postoji bilo kakva ugroza za sigurnost prometa.
Radovi od listopada
Početak radova planiran je nakon završetka turističke sezone, tijekom listopada ove godine. Predviđeno je da radovi traju do početka sljedeće turističke sezone, a ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
Radovi će se izvoditi fazno, postavljanjem skela na pojedinim pilonima, bez zatvaranja Pelješkog mosta za promet. Moguća su manja suženja kolnika tijekom izvođenja radova, no s odvijanjem prometa.
S obzirom na to da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, Hrvatske ceste u ovom trenutku nisu upoznate s konačnim troškom radova."
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