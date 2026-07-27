Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju. Naglašavamo kako se ne radi o oštećenjima koja utječu na stabilnost mosta niti postoji bilo kakva ugroza za sigurnost prometa.