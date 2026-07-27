Nakon horora u Dvoru i kod Učke, Prijatelji životinja traže najstrože kazne za veterinarske inspektore

"U Dvoru i kod Učke nisu zakazali samo pojedinci koji su držali životinje protuzakonito i u neprimjerenim uvjetima. Zakazao je i sustav koji je godinama imao informacije, prijave, ovlasti i mogućnost djelovanja, a nije spriječio tragedije koje su se mogle izbjeći. Zato smatramo da se mora utvrditi i pojedinačna odgovornost onih koji su bili dužni provoditi nadzor", poručila je koordinatorica projekata udruge Prijatelji životinja, Snježana Klopotan Kačavenda.