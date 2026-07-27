pukovnik milan došen za n1
Hrvatski piloti pomažu na najzahtjevnijim požarištima. "Biramo najbolje od najboljih. Bitno je iskustvo i smirenost"
Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića gdje je govorio o pomoći hrvatskih vatrogasaca u gašenju ogromnog požara u Francuskoj.
Požari koji već danima haraju Francuskom stvaraju sve težu situaciju na terenu, a u borbu protiv vatrene stihije uključili su se i hrvatski piloti. Letači iz sastava 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva odmah nakon dolaska raspoređeni su na najzahtjevnija požarišta.
Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva trenutačno su u Bordeauxu, gdje sudjeluju u gašenju požara. Stanje na požarištima je složeno, a opožarena površina velika, no vatrogasci zajedno s francuskim kolegama pokušavaju staviti vatru pod kontrolu, rekao je bojnik Ante Vranjić.
Iz Zemunika se za emisiju Novi dan javio zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen.
Govoreći o situaciji na terenu i razmjerima požara, Došen je rekao da je stanje dodatno pogoršano.
"Prema informacijama kolega u Francuskoj, danas je situacija s požarom gora. Katastrofalan je požar kod Bordeauxa. To je linija od 20-30 km što je ogromna, 42.000 hektara, katastrofalan požar", rekao je.
Kako izgleda vatrogasna akcija za ovako velik požar?
Na pitanje razlikuju li se ovakvi požari od onih s kojima se hrvatski piloti susreću na Jadranskoj obali, Došen je rekao da u samom načinu djelovanja nema velikih razlika.
"Nema razlike u smislu djelovanja, imali smo i u Hrvatskoj katastrofalnih požara, bili su veliki. Ne ovakvi, ali veliki. Svodi se na isto - pokušavate što prije i brže ubaciti u vatrenu liniju, samo je pitanje da imate što više zrakoplova i pilota da su dobro utrenirani da to mogu staviti pod kontrolu", kazao je.
Na francuskim požarištima angažirano je više od 20 letjelica iz nekoliko članica Europske unije, među kojima su Češka i Slovačka itd. Došen je objasnio kako izgleda organizacija i zapovijedanje takvom međunarodnom flotom.
"U organiziranim zemljama koje imaju letjelice kao naši kanaderi, nema nekih velikih problema u organizaciji jer mi inače treniramo zajedno i uvijek kada svaki put netko nekome dođe u pomoć, znamo što se radi. Kad je u pitanju ovako velik požar s puno različitih letjelica, u Francuskoj imate jednog zapovjednika koji se nalazi u jednom helikopteru i koji upravlja cijelim požarištem. Bitna je organizacija prije, da znamo što tko radi na požarištu, ali krajnja riječ je na tom zapovjedniku u zraku i on razdvaja letjelice i pazi da se nešto ne dogodi. Rizik uvijek postoji, puno je tu dima, puno letjelica, mora se pristupiti potpuno koncentrirano na požaru i djelovati s krajnjim oprezom", rekao je Došen.
Zašto su hrvatski piloti toliko uspješni u gašenju požara?
Govoreći o reakcijama na angažman hrvatskih snaga i njihov rad u međunarodnim misijama, istaknuo je kako su iskustva dosad bila pozitivna.
"Vrlo pozitivne. U svim međunarodnim misijama u kojima smo dosad sudjelovali uvijek je povratna informacija bila pozitivna. Mi imamo jedne od najiskusnijih pilota u svijetu što se tiče gašenja požara. Ti iskusni piloti treniraju cijelu godinu kako bi se mogli suočiti s najvećim izazovima. Povratna informacija koju imamo od stranih zemalja uvijek je pozitivna, tako je i u Francuskoj. Svi su nam zahvalni, građani su nam zahvalni, prilaze nam i zahvaljuju", kaže.
Na pitanje zašto su hrvatski piloti toliko uspješni u gašenju požara, Došen je istaknuo važnost iskustva.
"Iskustvo, biramo najbolje od najboljih da rade kod nas. Uvijek pokušavamo ostaviti stariji kadar pilota za gašenje požara što duže u sustavu. Za gašenje požara nam najviše treba iskustvo i smirenost. Borbeni avioni, primjerice, zahtijevaju mladost, nama je bitno iskustvo. Kasnije postaju predavači i svoje znanje prenose dalje. Imamo akumulirano znanje zadnjih 50 godina i to pokušavamo zadržati", rekao je.
'Ako je katastrofa s požarima kod nas, onda ne pružamo pomoć u drugoj državi'
Došen je govorio i o logistici i brzini reakcije kada je potrebno pomoći drugoj državi.
"Otišli smo korak naprijed za razliku od nekih zemalja, mi smo to sveli na minimum. Sva logistika ide s nama s kanaderom, prevozimo svoje tehničare, opremu, prebacimo se u drugu državu. Tamo se naši tehničari smjeste s našom opremom, a mi idemo na teren. Mi smo brzi, mi se za dva i pol sata možemo vratiti nazad", rekao je.
Govoreći o protupožarnoj situaciji u Hrvatskoj uoči najavljenog toplinskog vala, Došen je naglasio da se prije svakog slanja pomoći u inozemstvo procjenjuje stanje u Hrvatskoj.
"Svaki put kad se šalje kanader u pomoć drugoj državi, radi se procjena ugroženosti na hrvatskom području. Mi smo tu prvenstveno za pomoć građanima Hrvatske, ali radi se procjena. Puno stručnjaka procijeni hoće li taj avion biti potreban Hrvatskoj i možemo li pružiti pomoć nekome. Europa plaća za dva zrakoplova troškove i ljudi u Hrvatskoj, dužni smo pomoći kada možemo. Ako je katastrofa kod nas, onda ne pružamo pomoć u drugoj državi", rekao je Došen.
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