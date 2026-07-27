"U organiziranim zemljama koje imaju letjelice kao naši kanaderi, nema nekih velikih problema u organizaciji jer mi inače treniramo zajedno i uvijek kada svaki put netko nekome dođe u pomoć, znamo što se radi. Kad je u pitanju ovako velik požar s puno različitih letjelica, u Francuskoj imate jednog zapovjednika koji se nalazi u jednom helikopteru i koji upravlja cijelim požarištem. Bitna je organizacija prije, da znamo što tko radi na požarištu, ali krajnja riječ je na tom zapovjedniku u zraku i on razdvaja letjelice i pazi da se nešto ne dogodi. Rizik uvijek postoji, puno je tu dima, puno letjelica, mora se pristupiti potpuno koncentrirano na požaru i djelovati s krajnjim oprezom", rekao je Došen.