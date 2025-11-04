"Očitujemo svoju blizinu i potporu medicinskim sestrama te svim zdravstvenim djelatnicima i ljekarnicima koji odbijaju sudjelovati u činima pobačaja", kažu iz Nadbiskupije. Napominju kako je "dokazano da medikamentozni pobačaj ugrožava i život i zdravlje žene te fiktivno prebacuje sve odgovornosti u privatne prostore doma i osobnosti žene koja biva prepuštena samoj sebi".