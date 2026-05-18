Scan vozilo stiže na ulice hrvatskog grada: Nadzirat će prekršaje na "crnim prometnim točkama"

Grad Zadar od ponedjeljka uvodi u promet scan vozilo, koje će nadzirati prometne prekršaje poput nepropisnog parkiranja i zaustavljanja vozila na više od deset lokacija koje su označene kao „crne prometne točke“.
Uvođenjem scan vozila želimo postići bolji komunalni red. Orijentirali smo se na lokacije na kojima se učestalo događaju prekršaji i najveća su prijetnja sigurnosti, a na njih su nas građani upozorili, kaže gradonačelnik Šime Erlić.
Scan vozilo na krovu ima sustav za skeniranje sa šest kamera, po tri s obje strane automobila, koje snimaju prednju, bočnu i stražnju stranu parkiranog automobila, a može snimati i noću.
Grad s ovim sustavom nastavlja ulagati u modernija rješenja i bolju organizaciju kako bi komunalni red i promet funkcionirali kvalitetnije, dodao je Erlić istaknuvši da smisao nije kažnjavanje nego sigurnost svih sudionika u prometu, s posebnim naglaskom na pješake.
Scan vozilo kontrolirat će parkiranje tako da evidentira nepropisno parkirane automobile, a informacije će odmah slati prometnom redarstvu.
U suradnji s MUP-om i zadarskom policijom, uz scan vozilo proradit će i nove kamere za videonadzor na nekoliko gradskih prometnica.
U mjesec dana testne faze nove kamere zabilježile su 1263 prometna prekršaja.
