Nadbiskupija o zlostavljanju djevojke: Nadbiskup je razgovarao s njom i bio upoznat sa svime

"Nadbiskup Mate Uzinić 19. svibnja 2025. godine u osobnom je razgovoru bio upoznat s navodima žrtve o kaznenim radnjama koje su se, prema njezinu iskazu, događale tijekom 2024. godine, dok je bila kandidat za članstvo u Javnom vjerničkom društvu "Omnia Deo", naveli su iz Riječke nadbiskupije.