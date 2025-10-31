Nadbiskupija o zlostavljanju djevojke: Nadbiskup je razgovarao s njom i bio upoznat sa svime

Riječka nadbiskupija se oglasila na temu uhićenja osobe povezane s Javnim vjerničkim društvom "Omnia Deo", osumnjičene za teška kaznena djela protiv spolne slobode, kao i uz uhićenje utemeljitelja istog društva.
Iz nadbiskupije su priopćili da javnost žele informirati o poznatim okolnostima vezanima uz ovaj slučaj.
"Nadbiskup Mate Uzinić 19. svibnja 2025. godine u osobnom je razgovoru bio upoznat s navodima žrtve o kaznenim radnjama koje su se, prema njezinu iskazu, događale tijekom 2024. godine, dok je bila kandidat za članstvo u Javnom vjerničkom društvu "Omnia Deo", naveli su iz Riječke nadbiskupije.
Kako su dodali, nadbiskup je tada žrtvi izraziо suosjećanje, podršku i razumijevanje, te je uputio da slučaj odmah prijavi policiji i Zagrebačkoj nadbiskupiji, budući da Riječka nadbiskupija nema nadležnost nad tim društvom.
"Sjedište Javnog vjerničkog društva ‘Omnia Deo’ 23. ožujka 2024. preneseno je na područje Zagrebačke nadbiskupije, čime je i kanonski nadzor nad društvom prešao na tu nadbiskupiju", pojasnili su.
Obavijest Zagrebačkoj nadbiskupiji
Nakon razgovora sa žrtvom, nadbiskup Uzinić je o svemu usmeno obavijestio zagrebačkog nadbiskupa, a potom je 26. svibnja 2025. uputio i službeni pisani dopis Zagrebačkoj nadbiskupiji radi poduzimanja potrebnih postupaka u skladu s crkvenim i državnim propisima.
"Dopisom od 23. lipnja 2025. Zagrebačka nadbiskupija obavijestila je nadbiskupa Uzinića o poduzetim kanonskim mjerama i kaznenoj prijavi civilnim vlastima", stoji u priopćenju.
Iz Riječke nadbiskupije poručuju da nemaju daljnju nadležnost nad Javnim vjerničkim društvom "Omnia Deo", kao ni dodatna saznanja o kaznenim postupcima koji su u tijeku.
Riječka nadbiskupija u priopćenju ističe da najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja, zlostavljanja i prikrivanja zločina, te izražava bezrezervnu potporu civilnim i crkvenim tijelima koja provode istragu.
"Pozivamo sve koji su pretrpjeli zlostavljanje ili imaju saznanja o sličnim slučajevima da se obrate nadležnim institucijama i zatraže pomoć", poručili su iz nadbiskupije, dodajući kako su spremni pružiti duhovnu i psihološku podršku svakoj osobi u potrebi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
