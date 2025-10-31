Priziva savjesti oko izvođenja pobačaja nema u samo pet domaćih bolnica: Evo koje su to

Zanimljiva je i paralela oko priziva savjesti u medicini u odnosu na onaj oko služenja vojnog roka. Naime, osobe koje se pozovu na institut priziva savjesti u vojsci imat će manju plaću i neće imati prednost pri zapošljavanju za razliku od onih koji će proći redovnu vojnu obuku. U medicini, pak, ginekološko pozivanje na priziv savjesti oko izvođenja ovog medicinskog zahvata koji je zakonski zajamčeno pravo svake žene – na njihov posao i položaj nema nikakvih posljedica.