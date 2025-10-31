Priziva savjesti oko izvođenja pobačaja nema u samo pet domaćih bolnica: Evo koje su to

Radi se o bolnicama u Rijeci, Vukovaru, Ogulinu, Sisku i Pakracu.
Od ukupno 354 zaposlena ginekologa i specijalizanta u 25 domaćih bolnica, njih 175 je na prizivu savjesti za obavljanje pobačaja. Dakle, gotovo 50 posto ispitanih. U tri bolnice nema niti jednog ginekologa koji nije na prizivu savjesti – U Našicama, Požegi i Virovitici, rezultat je istraživanja emisije Provjereno, piše Dnevnik.hr.
Priziva savjesti nema tek u pet bolnica – u Rijeci, Vukovaru, Ogulinu, Sisku i Pakracu, što je manje u odnosu na istraživanje iz 2019., kad ih je bilo sedam. U nacionalnoj Klinici za ženske bolesti u Zagrebu od zaposlenih 49 ginekologa, njih čak 37 je na prizivu savjesti.
Zanimljiva je i paralela oko priziva savjesti u medicini u odnosu na onaj oko služenja vojnog roka. Naime, osobe koje se pozovu na institut priziva savjesti u vojsci imat će manju plaću i neće imati prednost pri zapošljavanju za razliku od onih koji će proći redovnu vojnu obuku. U medicini, pak, ginekološko pozivanje na priziv savjesti oko izvođenja ovog medicinskog zahvata koji je zakonski zajamčeno pravo svake žene – na njihov posao i položaj nema nikakvih posljedica.
Raste i priziv savjesti kod ostalog medicinskog osoblja po bolnicama. Takva klima, primjerice na Malti i u Poljskoj je dovela do toga da žene u bolnicama umiru. Zakonska granica za obavljanje pobačaja u Hrvatskoj je 12 tjedana, stoga je vremenski okvir za ovakav zahvat ključan.
