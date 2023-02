Podijeli :

Izvor: Tomislav Miletić/Pixsell

Posljednih je dana isplivalo više afera vezanih za vrh vlasti, a svima im je zajedničko da se radi o prepiskama. Prvo su isplivale poruke Rimac i Žalac u kojima spominje AP za kojeg svi misle da se ti inicijali odnose upravo na premijera Andreja Plenkovića.

Jučer su u Nacionalu objavljene poruke ljudi iz vrha vlasti s bivšim šefom Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem, također uhićenim vezano za slučaj Josipe Rimac, a gdje se ljudi iz vrha vlasti raspituju oko zapošljavanja trećih osoba.

Davor Nađi iz stranke Fokus piše da je tema baš ono što Andrej Plenković ne smatra temom.

“Da je Plenković novi Ivo Sanader, to je već svima jasno. Da je Marko Milić “novi HDZ”, to je isto već svima jasno. A vjerujem da je svima jasno i kad Plenković za nešto kaže da to “nije tema” da onda baš to JE tema o kojoj svi trebamo pričati, postavljati pitanja, raditi pritisak, tražiti istinu i odgovornost.

Sada smo do istine došli, a ona je po tko zna koji put potvrdila da je HDZ ništa drugo nego dobro disciplinirana kriminalna organizacija, što je uostalom potvrđeno i sudskom presudom.

Pa nam preostaje tražiti još jedino odgovornost. Za kaznenu odgovornost se nadam da će je istjerati do kraja europski tužitelji, a za političku odgovornost se moramo pobrinuti svi mi na sljedećim parlamentarnim izborima”, napisao je Nađi.

