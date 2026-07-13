Nadzori u zagrebačkom sportu: Više slučajeva nenamjenskog trošenja sredstva

Godinu dana kasnije, uz redovite nadzore, provedeno je šest dodatnih kontrola. Utvrđeno je da za dio sredstava koje je Sportski savez dodijelio tijekom 2021. i 2022. nije bilo moguće potvrditi namjenski utrošak u iznosu od 111.370 eura za košarku, karate i Košarkaški klub Cibona. Zatražen je povrat sredstava, koja su uplaćena u gradski proračun.