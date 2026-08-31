Nakon velikog požara kemijske tvrtke u Karlovcu zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani

Naglasio je da je problem što je cijeli taj objekt jedan požarni sektor, a Mrežnica je zagađena jer se ispostavilo da se jedan šaht ne odnosi na kanalizaciju, nego da je povezan izravno s rijekom, što vatrogasci tada nisu znali, kako je pojasnio dodavši da je ta voda smeđa od dima, čađe i artikala iz skladišta tvrtke Gavranović kao što je kava.