VODA ZAGADILA RIJEKU
Nakon velikog požara kemijske tvrtke u Karlovcu zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani
Karlovačka gradska uprava je u ponedjeljak poslijepodne priopćenjem upozorila da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča zbog izlijevanja vode kojom je gašen požar koji je izbio istoga dana u rano jutro na objektu kemijske tvrtke Nova-chem.
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Požar je lokaliziran, ali i dalje aktivan te je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Karlovca Miroslav Rade Hini rekao da očekuje kako će biti ugašen do večernjih sati, a da će se potom dežurati.
Dojava o požaru je pristigla oko 4.40 sati i Rade je rekao da je stigla prekasno i da je već krovište bilo zahvaćeno vatrom. Dodao je da se požar proširio i na skladište trgovine Gavranović i da su oba ta poslovna prostora u potpunosti uništena do stavljanja požara pod kontrolu oko podneva.
Djelomično je požar zahvatio i poslovni prostor tvrtke AB produkt, a Rade je objasnio da je riječ o jednom većem objektu u kojemu posluju ti subjekti. "Spasili smo ga sigurno 50 posto. Imali smo eksplozije plinskih boca i urušavanje krova i vatrogasci su utoliko dobro i prošli bez ozljeda", kazao je Rade.
Naglasio je da je problem što je cijeli taj objekt jedan požarni sektor, a Mrežnica je zagađena jer se ispostavilo da se jedan šaht ne odnosi na kanalizaciju, nego da je povezan izravno s rijekom, što vatrogasci tada nisu znali, kako je pojasnio dodavši da je ta voda smeđa od dima, čađe i artikala iz skladišta tvrtke Gavranović kao što je kava.
Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije Branko Zoretić je rekao Hini da se laboratorijski nalazi očekuju u utorak, no da po preliminarnim ocjenama nema "prevelike zdravstvene ugroze" objašnjavajući da su uzorci uzimani na tri lokacije, a ispituje se i kakvoća rijeka.
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