Lokaliziran požar u Karlovcu: "Zabrinjavajuće je što se u tom skladištu nalaze boje i lakovi"

"Zabrinjavajuće je bilo da se u tom skladištu nalaze boje i lakovi. To nam je i u ovom trenutku zabrinjavajuće zbog dima. Poslali smo zahtjev da se ispita kvaliteta zraka. Tim iz Rijeke bi trebao doći na ispitivanje, u najkraćem roku. Poslali smo i obavijest građanima u dijelu grada u kojem se požar širi.