analiza kvalitete zraka
Lokaliziran požar u Karlovcu: "Zabrinjavajuće je što se u tom skladištu nalaze boje i lakovi"
Požar koji je izbio noćas na području Male Švarče u Karlovcu lokaliziran je brzom intervencijom vatrogasaca, u gašenju požara sudjeluje 28 vatrogasnih vozila i zasad još nitko nije tražio medicinsku pomoć.
Karlovčani su u ponedjeljak nešto prije 8 sati zaprimili na mobitelima upozorenje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SRUUK o požaru skladišta u četvrti Mala Švarča te su zamoljeni na mjere opreza.
Iz Vatrogasne zajednice Karlovačke županije su naveli da u gašenju požara sudjeluje 28 vatrogasnih vozila.
Na terenu su sve žurne službe, održana je sjednica Stožera civilne zaštite, policija regulira promet na zahvaćenom području, a u pripravnosti je i tim hitne medicinske službe, no prema trenutnim informacijama medicinska pomoć za sada nije zatražena, izvijestio je Grad Karlovac.
Zbog širenja dima, upućuje se molba stanovnicima, osobito na području Male Švarče, Mostanja i Logorišta da zatvore prozore i vrata, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak, izbjegavaju boravak na otvorenom i ne približavaju se lokaciji požara kako bi žurne službe mogle nesmetano raditi.
Iz karlovačke gradske uprave su precizirali da je požar izbio u tvrtki NOVA-chem, da je dojava o požaru zaprimljena u 4.41 sati i da se požar ubrzo proširio na skladište Gavranovića.
Zamjenica gradonačelnika za N1
"Zabrinjavajuće je bilo da se u tom skladištu nalaze boje i lakovi. To nam je i u ovom trenutku zabrinjavajuće zbog dima. Poslali smo zahtjev da se ispita kvaliteta zraka. Tim iz Rijeke bi trebao doći na ispitivanje, u najkraćem roku. Poslali smo i obavijest građanima u dijelu grada u kojem se požar širi.
Požar je lokaliziran i tu ne bi trebalo biti daljnjih problema. Izgorjelo je skladište karlovačke tvrtke. Apeliram na građane da zatvaraju i prozore i vrata te ventilacijske sustave, i ukoliko nemaju potrebe neka ne uzlaze van", rekla je za N1 zamjenica karlovačkog gradonačelnika Ivana Fočić.
Dodala je da su se javili i predsjednik i potpredsjednik Vlade te ponudili bilo kakvu pomoć u slučaju potrebe.
Okolnosti požara i visina materijalne štete će se utvrditi očevidom, a zatražena je i hitna provjera kvalitete zraka, a o svim novim informacijama i rezultatima mjerenja javnost će biti pravodobno obaviještena, poručuju iz Grada.
NOVA-chem razvija i proizvodi materijale za zaštitu i trajnost konstrukcija, uključujući sustave za antikorozivnu zaštitu metala te atmosfersku zaštitu betonskih površina. to je Nova Chem?
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