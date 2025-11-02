Namirnica koju jedemo svaki dan kod nas je skuplja nego u većini EU-a. A ne oskudijevamo sirovinom

Unutar EU, kruh i žitarice najskuplje su u Danskoj (indeks 136,2) te u Luksemburgu (129,1). A skuplje nego u Hrvatskoj još su redom u Austriji, Irskoj, Finskoj, Francuskoj, Cipru, Švedskoj i Italiji, dok su jeftinije nego kod nas, primjerice, u Njemačkoj, Belgiji i Nizozemskoj. Cijenom kruha i žitarica Hrvatska se svrstava u gornji dom EU-a, u društvo znatno bogatijih zemalja. U 'donjem domu' ističe se, pak, Rumunjska (indeks 56) gdje su cijene kruha i žitarica najniže u EU i upola niže od prosjeka EU-a. Uz Rumunjsku kruh i žitarice najjeftinije su još u Bugarskoj, Slovačkoj i Češkoj.