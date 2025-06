Nije sve u pšenici. Uzgoj drugih kultura uzima maha. "Jedna biljka je veliki hit"

"Uzgoj boba popeo se već na 15 tisuća hektara, a prije pet godina bio je zasijan na svega nekoliko hektara. Posebno je važno da postoji domaća tvornica za preradu boba (NutriS u Novom Senkovcu kod Slatine, nap.a.) što je dobar primjer da su stvoreni prerađivački kapaciteti istodobno s rastom primarne proizvodnje. Bob je sada veliki hit. Proizvodi se radi proteina za ljudsku prehranu, a u Europi je nestašica proteina. Raste i proizvodnja povrća, no čak i da ga proizvodimo u dostatnim količinama za naše potrebe, to će zahvatiti tek male površine. Polako raste i proizvodnja lana koje na našem području nije bilo skoro pola stoljeća, a sada je i to kultura koju tržište sve više traži", kazao nam je Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.