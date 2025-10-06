FOTO / Traje velika potraga za hrvatskim planinarima u Sloveniji. Lavinu pretražuju sondama, na terenu i potražni psi

Lavinska sonda je dugačka, tanka šipka od aluminija ili ugljičnih vlakana koja se sastavlja iz više segmenata. Koristi se nakon što lavinski primopredajnik odredi približnu lokaciju zatrpane osobe.

Spasitelji sondom probadaju duboko u snijeg, često i dublje od dva metra u pravilnim razmacima (svakih 25–50 cm) sve dok ne osjete mekani, elastični otpor tijela.

Sonda tada ostaje na mjestu, a tim odmah započinje kopanje na označenoj lokaciji, piše 24sata.