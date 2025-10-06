FOTO / Traje velika potraga za hrvatskim planinarima u Sloveniji. Lavinu pretražuju sondama, na terenu i potražni psi

Gorski spašavatelji Slovenije nastavili su akciju pašavanja ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama, gdje je lavina u nedjelju zatrpala trojicu hrvatskih planinara. Jednog su u nedjelju poslijepodne pronašli mrtvog, a za dvojicom se još traga.
Kako su u nedjelju navečer priopćili iz Policijske uprave Kranj, skupina od sedam hrvatskih planinara nakon uspona na Triglav u subotu stigla je u Vodnikov dom, gdje su prenoćili. Četvero ih je ostalo u domu.
Skupinu su, navode iz Vodnikovog doma, upozorili na dolazak hladne fronte.
Upravo zbog loših vremenskih uvjeta potraga je u večernjim satima prekinuta. Helikopter gotovo cijeli dan nije mogao poletjeti, a spasioci su sve rješavali pješke bez vozila.
Što je lavinska sonda?
Lavinska sonda je dugačka, tanka šipka od aluminija ili ugljičnih vlakana koja se sastavlja iz više segmenata. Koristi se nakon što lavinski primopredajnik odredi približnu lokaciju zatrpane osobe.
Spasitelji sondom probadaju duboko u snijeg, često i dublje od dva metra u pravilnim razmacima (svakih 25–50 cm) sve dok ne osjete mekani, elastični otpor tijela.
Sonda tada ostaje na mjestu, a tim odmah započinje kopanje na označenoj lokaciji, piše 24sata.
09:21
prije 10 min.
Uživo iz Bohinja: Teški vremenski uvjeti
Uživo iz Bohinja javio se Nikola Milosavić Aleksić koji prati potragu.
"Velika je magla na terenu. Krenuli smo iz Ljubljane, manje od 100 kilometara dalje, a razlika u temperaturi je osjetna. Tu je -7, zaista je hladno i sve to može otežati situaciju na terenu", ističe reporter. Dodaje da je u većem dijelu Slovenije u nedjelju na snazi bio narančasti meteoalarm.
"Poslali su helikopter iz Ljubljane koji će tražiti dvoje planinara", govori i podsjeća na dolazak ministra Davora Božinovića.
Ističe i dalje neslužbene informacije da su dvojica nestalih planinara - braća.
09:14
prije 17 min.
Planinar poslao koordinate
Prema riječima glasnogovornika policijske postaje Kranj Ronalda Brajiča, tijekom noći su od rodbine jedne od nestalih osoba dobili koordinate telefona, što će im pomoći u potrazi. Aktiviran je i vojni helikopter, pišu 24ur.
09:06
prije 25 min.
Psi pomažu gorskim spasiocima
Prema riječima predsjednika Gorske službe spašavanja Bohinja, koja vodi akciju spašavanja, Mihe Arha, u akciji sudjeluju gorski spasioci iz Bohinja, Jesenica i Radovljice, kao i gorski spasioci iz Kranjske udruge vodiča spasilačkih pasa.
Objasnio je da su tijekom noći prikupili neke dodatne podatke i analizirali gdje bi se unesrećeni mogao nalaziti.
08:36
prije 55 min.
Lavinu pretražuju sondama
Policija iz Kranja potvrdila je da su jutros u 7 sati nastavili s potragom.
"Vidjet ćemo kakvi će uvjeti biti, nadamo se da će helikopter letjeti, sad lavinu pretražujemo klasično sa sondama", izjavio je dopredsjednik slovenske gorske službe spašavanja, Miha Primc za slovenske medije, prenosi Dnevnik.
08:35
prije 56 min.
Služba spašavanja izdala upozorenje
"Uvjeti u planinama su izuzetno zahtjevni. Količina oborina u visokogorju je velika, a rizik od izazivanja lavina je visok.
Toplo preporučujemo da ne posjećujete planine u nadolazećim danima", objavila je Gorska spasilačka zveza Slovenije (GRZS).
08:26
prije 1h
Jedan planinar se javio kući
Planinari koje je odnijela lavina bili su u skupini od sedam članova. Svi su iz Splita i okolice. Četvero ih je odlučilo ostati u Vodnikovu domu.
Jedan od njih, iz Kaštel Sućurca, za kojeg se prvo mislilo da je nestao, javio se obitelji da je živ i zdrav, piše Slobodna Dalmacija. Navode da su dvojica planinara za kojima se traga braća iz Kaštela.
08:19
prije 1h
Akcija nastavljena u 7 ujutro
Operacija spašavanja nastavljena je u ponedjeljak u 7 sati ujutro, s helikopterom, kako je za N1 Slovenija potvrdio voditelj intervencije Miha Arh.
Na terenu je nekoliko gorskih spašavatelja i spasilački helikopter.
08:16
prije 1h
Pola metra snijega dovoljno
Potpredsjednik Gorske spasilačke službe Slovenije Klemen Belhar u nedjelju je komentirao koliko je snijega bila potrebno da se uspjela pokrenuti lavina.
"Oko pola metra, što ne zvuči puno, ali već je opasno za lavinu i nažalost se dogodilo to što se dogodilo", naveo je Belhar, a prenosi HRT.
Pronađeno četvero Hrvata zapelih u planinarskom domu
Rekao je da su pronašli četiri osobe koje su ostali u domu, kad je riječ o državljanima Hrvatske. Tamo su bila još i dva Mađara. Više OVDJE.
07:53
prije 1h
"Jedan od najzahtjevnijih dana"
U nedjelju navečer oglasili su se i iz slovenske gorske službe spašavanja.
"Tijekom vožnje promatrali smo okolinu – već zimski uvjeti vladali su i na cesti do Rudnog polja. Zajedno s kolegama iz Bohinja nastavili smo pješice od Konjščice prema mjestu lavine, na padinama Tošca. Na terenu su već bili i vodiči lavinskih pasa.
Zajedno smo se organizirali i počeli pretraživanje zatrpanih osoba. Vrijeme je neumoljivo odmicalo. Bio je već kasni poslijepodnevni sat kad smo pronašli prvu unesrećenu osobu.
Uz pomoć vojske prenijeli planinara
Nažalost, bila je mrtva. Vremenski uvjeti su se razvedrili te smo je, uz pomoć helikoptera Slovenske vojske, prevezli u dolinu. Kako se spuštao mrak, prekinuli smo potragu i pripremili se za transport helikopterom natrag u dolinu.
Iza nas je vrlo dug dan – jedan od najzahtjevnijih u posljednjih nekoliko godina. Aktivnosti nastavljamo sutra rano ujutro jer potraga za zatrpanim unesrećenima još uvijek nije završena."
