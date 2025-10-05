Plenković zahvalio slovenskim službama spašavanja, razgovarao s premijerom

Tijelo jednog planinara pronađeno je tijekom poslijepodneva, dok će se potraga za dvojicom nestalih planinara nastaviti čim vremenski uvjeti to dopuste. Ostali hrvatski planinari su na sigurnome. "Zahvalni smo slovenskoj Gorskoj službi spašavanja (GRZS), policiji i svim žurnim službama na angažmanu i aktivnostima koje provode. Hrvatska je ponudila pomoć u daljnjoj potrazi i spašavanju nestalih državljana kroz mehanizme Civilne zaštite, što uključuje timove GSS-a te helikoptere i druge resurse MUP-a i MORH-a."