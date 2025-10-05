Plenković zahvalio slovenskim službama spašavanja, razgovarao s premijerom

Hrvatski premijer Andrej Plenković zahvalio je u nedjelju u objavi na X-u slovenskoj Gorskoj službi spašavanja (GRZS), policiji i svim žurnim službama na angažmanu i aktivnostima koje provode u potrazi za trojicom hrvatskih planinara koje je pogodila lavina u slovenskim Julijskim Alpama.
Andrej Plenković o nesreći koja se dogodila podno vrha Tosca u Julijskim Alpama razgovarao je sa slovenskim premijerom Robertom Golobom, a ministri Davor Božinović, Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman u kontaktu su sa svojim slovenskim kolegama.
"Nakon saznanja o snježnoj lavini koja je danas pogodila skupinu hrvatskih planinara u slovenskim Julijskim Alpama, razgovarao sam sa slovenskim premijerom Robertom Golobom, a ministri Bozinovic, Anušić i Grlić Radman u kontaktu su s kolegama ministrima iz slovenske vlade", napisao je Plenković na Twitteru.
Tijelo jednog planinara pronađeno je tijekom poslijepodneva, dok će se potraga za dvojicom nestalih planinara nastaviti čim vremenski uvjeti to dopuste. Ostali hrvatski planinari su na sigurnome. "Zahvalni smo slovenskoj Gorskoj službi spašavanja (GRZS), policiji i svim žurnim službama na angažmanu i aktivnostima koje provode. Hrvatska je ponudila pomoć u daljnjoj potrazi i spašavanju nestalih državljana kroz mehanizme Civilne zaštite, što uključuje timove GSS-a te helikoptere i druge resurse MUP-a i MORH-a."
"U ovim teškim trenucima izražavamo sućut obitelji poginulog planinara i nadu da će potraga za preostalom dvojicom hrvatskih državljana imati uspješan ishod", napisao je Plenković.
Spasilačka akcija ispod 2275 metara vrha Tosca u srcu Julijskih Alpa južno od Triglava, gdje je lavina zatrpala troje hrvatskih planinara, prekinuta je u nedjelju poslijepodne zbog opasnih uvjeta, uključujući mogućnost pokretanja novih lavina.
Lavina je aktivirana oko 10 sati, a zatrpana su trojica hrvatskih planinara. Danas su bili zajedno s još četvero Hrvata u Vodnikovom domu u Velom Polju, ali su se potom odvojili od njih i krenuli na planinarenje unatoč lošim vremenskim uvjetima.
Pokrenuta je opsežna spasilačka akcija, a uvjeti na terenu bili su vrlo zahtjevni. Rad spasilaca dugo su otežavali kiša i snijeg, s povećanom mogućnošću pokretanja lavina, a vrijeme je onemogućilo i spašavanje helikopterom.
